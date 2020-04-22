Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
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Кабмин установил плату за жалобы на тендерные закупки
15:47 22.04.2020 |
Кабинет министров установил размер платы за подачу жалобы на тендерные закупки и их результат.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Что касается размера платы за жалобы, то Кабмин установил ее на уровне 0,3% от ожидаемой стоимости закупки или части лота в случае, если обжалуется тендерная документация, технические характеристики предмета закупки, бездеятельность заказчика до момента окончания приема тендерных предложений. Сумма платы в таком случае не должна быть менее 2 тысяч гривень, но и не более 85 тысяч гривень.
Если жалоба подается уже после оценки и рассмотрения тендерных предложений и публикации сообщения о намерении заключить договор, то плата за жалобу возрастает до 0,6% от ожидаемой стоимости закупки или части лота. При этом точная сумма не должна выходить за пределы от 3 до 170 тысяч гривень.
Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, новая редакция закона о публичных закупках в Украине, согласно которой с 19 апреля все заказчики должны проводить закупки на сумму от 50 тысяч гривень в системе Prozorro, может вывести "из тени" закупки на миллиарды гривень.
Справка УНИАН. Система Prozorro была создана в 2015 году, а с 1 августа 2016 года была распространена в Украине на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.
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