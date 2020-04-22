Установлено, в частности, что жилищная субсидия не будет назначаться, если подразделениями социальной защиты получена информация о наличии просроченной задолженности более трех (ранее двух) месяцев по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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Кабмин Украины увеличил до 3 месяцев возможную задолженность по оплате коммунальных услуг получателями субсидий
13:59 22.04.2020 |
Кабинет министров Украины увеличил с двух до трех месяцев возможную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг получателями льгот и субсидий.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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