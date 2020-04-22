Правительство Украины на период карантина ввело выплату помощи на детей для ФЛП

Кабинет министров Украины на период карантина ввел выплату помощи на детей для физических лиц-предпринимателей.

Так, правительство на период карантина и один месяц после его отмены ввело выплату помощи по уходу за детьми одному из родителей, который является физическим лицом-предпринимателем, выбравшим упрощенную систему налогообложения, находится в первой и второй группе плательщиков единого налога, уплатил единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за все месяцы 2019 года или за все месяцы 2019 года после госрегистрации.

Выплата будет предоставляться на каждого ребенка до достижения 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума, установленного на детей соответствующих возрастных групп по состоянию на 1 января 200 года.

Отмечается, что на выплату такой помощи дополнительная потребность в средствах составить 855 млн грн в месяц.

В правительства подсчитали, что ориентировочный контингент для получения такой помощи составляет 285 тыс. лиц, а среднемесячный размер выплаты на ребенка составит 1 млн 998,5 тыс. грн.

Данная выплата будет осуществляться за счет средств Фонда борьбы с коронавирусом.