Еврокомиссия предлагает предоставить Украине 1,2 миллиарда евро поддержки во время пандемии

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 миллиард 200 миллионов евро поддержки во время пандемии COVID-19», - говорится в сообщении.

По словам президента Владимира Зеленского, это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. «Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде», - заявил Зеленский.

Указывается, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря такой поддержке государство сможет высвободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей.

В целом Евросоюз выделяет около 3 млрд евро 10 странам-соседям. Следующее после Украины государство, которое получит такую помощь, - Тунис, которому ЕС предоставит 600 млн евро.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно скорее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020 года или первой половине 2021 года.

В Офисе президента указывают, что, как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.

Ранее в апреле Еврокомиссия уже приняла решение о выделении пакета помощи Украине в размере 190 млн евро на поддержку системы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий населения.

Отдельно ЕС выделил 13 млн евро на гуманитарные нужды на Донбассе. Помощь Евросоюза является проявлением настоящей солидарности Европы и весомым вкладом в усилия Украины по преодолению последствий пандемии.