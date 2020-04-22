Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
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Президент UBC Group ожидает спада ВВП Украины в 2020г минимум на 10%
12:32 22.04.2020 |
Президент торгово-промышленного холдинга UBC Group Игорь Гуменный прогнозирует спад ВВП Украины в 2020 году на 10% по оптимистическому сценарию.
"По прогнозу МВФ, ВВП Украины упадет на 7,7%. Тоже оптимистичный прогноз. Я думаю, падение будет больше. Минимум 10%", - написал президент UBC Group в колонке агентства "Интерфакс-Украина".
Он пояснил, что в целях борьбы с коронавирусом Украина увеличила дефицит бюджета более чем в три раза - до 298,4 млрд грн, с 2,1% ВВП до 7,5% ВВП.
"К кризису мы подошли в хорошей форме. На 1 января 2020 года соотношение госдолга к ВВП составляло около 50%", - заметил Гуменный.
В то же время в Украине за время карантина работу потеряли от 1 млн до 1,3 млн украинцев, не считая вернувшихся трудовых мигрантов. Со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Украины Гуменный сообщил, что количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тыс., за следующие две недели в апреле еще на 500-600 тыс. человек - примерно до 2,5-2,8 млн человек.
Вслед за ростом безработицы Гуменный прогнозирует падение потребительского спроса в Украине, глубина которого увеличится за счет прекращения теневой деятельности. "Услуги, рестораны, туризм на 50% в тени. Доходы работников теневого сектора также не поддержат розничный товарооборот", - отметил Гуменный.
Он указал, что многие продажи и услуги носят сезонный характер и, по его оценкам, не восстановятся в третьем и четвертом кварталах. "Сезонные продажи товаров импульсивного спроса не перейдут во второе полугодие. К примеру, потребность выпить прохладительный напиток нельзя перенести на потом", - пояснил президент UBC Group.
Среди положительных моментов, которые будут способствовать восстановлению украинской экономики во втором полугодии и послужат хорошей основой для роста в 2021 году, Гуменный выделил сохранение значительных ежегодных инвестиций трудовых мигрантов, стабильность цен на сельхозпродукцию, поддержка потребительского спроса за счет закрытия границ.
По его прогнозам, первых послаблений карантинных ограничений в Украине следует ожидать после 15 мая. "Учитывая опыт Китая (карантин в Ухане сняли 8 апреля), рестораны у нас откроются на второй неделе июня. Но даже в июне, думаю, мы не будем знать, как будет развиваться ситуация в сентябре. Пока не будет вакцины или лекарства против коронавируса, мы будем жить, постоянно приспосабливаясь или оглядываясь на возможный новый всплеск пандемии. Этот вирус поменяет наш стиль жизни", - отмечает Гуменный.
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