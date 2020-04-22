Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит специальный порядок работы продуктовых рынков.

Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире "Громадського" 21 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Министерство экономического развития готовит специальный порядок для того, чтобы рынки работали в рамках действующего законодательства. Это касается, в том числе, безопасного пребывания на этих рынках", - сказал Немчинов.

Он добавил, что в правительстве понимают потребность фермеров и крестьян, которые ведут сельское хозяйство, в реализации своей продукции.

Также заметил, что "как только будут сами владельцы рынков и операторы торговых площадей готовы к реализации, то мы к этому вернемся", - сказал Немчинов.

Как ранее подчеркнули в Офисе Президента, мэры Харькова и Одессы до сих пор не приняли решения о закрытии продуктовых рынков, и те продолжают работать.

В Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции Covid-19. Он будет действовать до 24 апреля, но, по словам главы правительства, скорее всего, будет продлен.

По состоянию на 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 415 новых случаев.