Транспортные предприятия Украины в I кв. сократили перевозку грузов на 13,1% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-марте 2020 года сократили перевозку грузов на 13,1% по сравнению с январем-мартом 2019 года – до 140,7 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился 14,9% - до 68,853 млрд ткм.

Согласно статданным, в за три месяца текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 37,9 млн тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Автомобильным было перевезено 43,7 млн тонн (-17,9%), водным – 0,9 млн тонн (-12,6%), трубопроводным – 22,2 млн тонн (-27,6%), авиационным – 0,02 млн тонн (-13,6%).



Грузовые перевозки в Украине в январе-марте 2020 года: