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Транспортные предприятия Украины в I кв. сократили перевозку грузов на 13,1% - Госстат
22:18 21.04.2020 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-марте 2020 года сократили перевозку грузов на 13,1% по сравнению с январем-мартом 2019 года – до 140,7 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился 14,9% - до 68,853 млрд ткм.
Согласно статданным, в за три месяца текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 37,9 млн тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Автомобильным было перевезено 43,7 млн тонн (-17,9%), водным – 0,9 млн тонн (-12,6%), трубопроводным – 22,2 млн тонн (-27,6%), авиационным – 0,02 млн тонн (-13,6%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-марте 2020 года:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-марту 2019г
|млн т
|в % к январю-марту 2019г
|Транспорт всего
|68853,4
|85,1
|140,7
|86,9
|железнодорожный
|43541,2
|95,2
|73,9
|95,9
|автомобильный
|10583,9
|96,9
|43,7
|82,1
|водный
|570,8
|83,6
|0,9
|87,4
|трубопроводный
|14106,4
|60,1
|22,2
|72,4
|авиационный
|51,1
|69,9
|0,02
|86,4
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