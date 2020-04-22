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Регистрация нового бизнеса во время карантина упала в 3 раза
18:09 21.04.2020 |
Около 1,58 тыс. новых физических лиц-предпринимателей зарегистрировалось за прошлую неделю, тогда как за неделю до начала карантина украинцы зарегистрировали 5,16 тыс. ФЛП.
Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot, передает БизнесЦензор.
"Регистрация новых ФЛП уменьшилась в три раза. Если до карантина еженедельно регистрировалось более 5000 новых предпринимателей, то сейчас еженедельно регистрируется только 1,5 тысячи", - отмечается в сообщении.
Согласно данным ресурса, в первую неделю карантина зарегистрировалось почти 2,8 тыс. ФЛП, во вторую - 1,6 тыс., в третью и четвертую - по 1,9 тыс.
По подсчетам сервиса, новые компании регистрируются тоже втрое меньше.
"Если в карантин регистрировалось примерно 1,5 тысячи компаний еженедельно, то за последнюю неделю зарегистрировалось только 495", - сообщает Opendatabot.
Так, регистрация новых компаний сократилась с 1,55 тыс. новых компаний в предкарантинную неделю до 495 новых компаний за предыдущую.
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