Рост розничного товарооборота в Украине в марте-2020 замедлился до 6,1% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в марте 2020 года в сопоставимых ценах замедлился до 6,1% по сравнению с мартом 2019 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По ее данным, в январе-марте 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019 года оборот розничной торговли снизился до 10,6%, тогда как в марте 2020 года по сравнению с февралем-2020 увеличился на 4,4%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года зафиксирован в Киевской (на 15,3%), Днепропетровской (на 15%), Харьковской (на 14,9%), Запорожской (на 14,8%), Кировоградской (на 13,9%), Полтавской (на 12,8%), Волынской (на 12,6%) и Одесской (на 12,4%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.