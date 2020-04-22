«Укртрансгаз» призвал Кабмин отменить финобеспечение при закачке газа в ПХГ в режиме таможенного склада

АО "Укртрансгаз" просит Кабинет министров Украины отменить введенное постановлением № 979 от 27 ноября 2019 года обеспечение по уплате таможенных платежей при размещении природного газа на хранение в режиме "таможенный склад".

"Необходимость обеспечения таможенных платежей в размере не менее 20% таможенной стоимости размещаемого природного газа значительно уменьшает экономическую привлекательность услуги "таможенный склад". Дополнительные сложности возникают для компаний-нерезидентов с поиском украинских партнеров, которые обеспечат за них таможенные платежи на территории Украины", - говорится в пресс-релизе УТГ.

В компании обращают внимание, что количество компаний, прежде всего иностранных, хранящих газ в украинских ПХГ, может значительно уменьшиться, а привлечение новых заказчиков услуг хранения газа - осложниться.

"Это, соответственно, приведет к сокращению отчислений со стороны АО "Укртрансгаз" в государственный бюджет и ослабление позиции Украины на европейском рынке газа", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Украина ввела и с весны 2019 года начала предлагать услугу "таможенный склад" на базе украинских ПХГ, которая позволяет компаниям хранить газ в течение трех лет без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов при дальнейшей его транспортировке с территории страны.

По состоянию на начало января 2020 года в режиме "таможенный склад" 29 контрагентов хранило 8,2 млрд куб. м газа в ПХГ Украины, из них нерезиденты - около 2 млрд куб. м.

Согласно исследованию консалтинговой фирмы Wood Mackenzie недоиспользуемые мощности украинских ПХГ могут помочь европейскому рынку аккумулировать излишки газа до восстановления на него спроса. На конец марта в ПХГ Европы оставались рекордные 57 млрд куб. м газа. Чтобы вернуть запасы на средний уровень на начало отбора (92 млрд куб. м), континенту нужно закачать лишь 35 млрд кубометров газа. Дополнительно хранилища Европы могут вместить еще 13 млрд куб. м - всего 48 млрд куб. м, чего недостаточно при избытке предложения трубопроводного и сжиженного газа этим летом.

По мнению аналитиков WoodMac, одним из способов решения проблемы могло бы стать задействование ресурса украинских ПХГ, общая емкость которых составляет около 31 млрд куб. м активного газа. Сейчас в них 16 млрд куб. м, и, по оценкам WoodMac, при сохранении темпов закачки на уровне прошлых лет, до конца сезона Украина может накопить в ПХГ 23 млрд куб. м, а оставшиеся 9 млрд куб. м могут быть использованы европейскими трейдерами, при наличии экономической целесообразности.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).