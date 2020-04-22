В Украине увеличили минимальную помощь по безработице на время карантина

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 гривень до 1 тысячи гривень.

Об этом сообщил Государственный центр занятости.

Такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, которое вступило в силу 18 апреля 2020 года.

Отмечается, что постановление применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Так, минимальный размер пособия по безработице повышен до 1 тысячи гривень для тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имел страховой стаж менее 6 месяцев или уволен с последнего места работы по негативному фактору (например, прогул); молодежи, закончившей или прекратившей обучение в среднем и высшем учебном заведении либо уволившейся со срочной военной службы и требующей содействия в трудоустройстве на первое рабочее место. Также повышенный размер пособия предусмотрен для внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Сообщается, что всем безработным, вставшим на учет в период карантина и получающим помощь в минимальном размере 650 гривень, пособие будет пересчитано с первого дня регистрации в службе занятости.

Также в Государственном центре занятости напомнили, что в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице тоже назначается с первого дня регистрации.

В то же время в службе занятости отмечают, что ее приоритетной задачей остается трудоустройство безработных и обеспечение квалифицированными кадрами работодателей, которые ищут персонал.

"В период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, в частности, продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, производители стратегической продукции, почта, финансовые и другие учреждения. Каждый, кто хочет и готов работать, получит всестороннюю поддержку службы занятости", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 500 миллионов гривень для помощи гражданам, оставшимся без работы во время карантина.