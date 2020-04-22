Потребительский ажиотаж прошел, продукты дешевеют – Нацбанк

За последнюю неделю цены на продукты в Украине снижались из-за спада ажиотажа среди населения.

Об этом говорится в экономическом обзоре Национального банка за 17 апреля.

"За последнюю неделю в среднем цены на продукты питания снижались под влиянием спада ажиотажа, адаптации к новым условиям и сбалансированной ситуации на валютном рынке", - говорится в документе.

В НБУ привели данные мониторинга, согласно которому цены на продукты питания и безалкогольные напитки за неделю с 10 по 16 апреля по сравнению с предыдущей неделей снизились на 0,4%. Цены на хлеб по сравнению с прошлой неделей снизились на 0,5%, на мясопродукты - на 1,3%, на кисломолочную продукцию - на 0,3%. Гречневые крупы за неделю подешевели на 0,3%, ячневые на 0,4%, а овсяные крупы подорожали на 0,3%. На 1,7% по сравнению с предыдущей неделей снизились цены на овощи борщевого набора. Яблоки за указанный период подорожали на 4,5%, бананы - на 1%, однако лимоны подешевели на 9,3%. Мониторинг опирался на онлайн-цены в супермаркетах Украины.

Как сообщал Укринформ, в обзоре за 10 апреля Национальный банк отмечал, что цены на продукты в Украине прекратили расти, а некоторые из них, в частности на овощи - снизились. Ослабление ажиотажа способствовало замедлению роста цен на гречневую и другие крупы.