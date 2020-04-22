Зеленский подписал изменения в бюджет по борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» № 553-ІХ, который Верховная Рада поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом", - сказано в сообщении.

Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства будут направлены на первоочередные и приоритетные направления по противодействию распространению COVID-19.

Кроме того, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. Всего расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.

Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн.

Для осуществления непредвиденных мероприятий в резервный фонд направлено дополнительно 3 миллиарда гривень.

Расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, поэтому программа «Большая стройка», которая улучшает украинскую инфраструктуру и создает новые рабочие места, будет продолжаться. На дорожную инфраструктуру в государственном бюджете заложено почти 70 млрд грн.

Также изменения в государственный бюджет не предусматривают сокращения расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса.