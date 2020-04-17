ФГИУ не будет автоматически отменять арендную плату на время карантина

Для получения льготы по плате за аренду государственного имущества, арендаторы должны доказать, что не использовали это имущество в период карантина, а прекращение деятельности произошло именно вследствие карантинных мероприятий.

Об этом во время онлайн-трансляции на странице ФГИУ в Facebook заявил первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Леонид Антоненко, курирующий в ведомстве направление аренды.

"Фонд государственного имущества обращает внимание, что для рассмотрения и принятия решения о применении статьи 762 Гражданского кодекса Украины арендодателям государственного имущества необходимо иметь доказательства того, что наниматель не использует имущество по назначению и что между этим решением нанимателя и карантином есть причинно-следственная связь ", - подчеркнул Антоненко.

Чиновник подчеркнул, что перечень случаев, когда невозможность осуществлять деятельность была связана именно с карантином и когда не нужны доказательства, что деятельность не осуществлялась, весьма ограничен.

"Это возможно только в тех случаях, когда введен прямой запрет на использование определенных объектов", - сообщил он.

В частности, к таким случаям относятся использование арендованных помещений в учебных заведениях; с целью проведения массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных и рекламных) для размещения автостанций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, а также для размещения помещений, в которых реализуются билеты автомобильным перевозчикам, которые выполняют такие перевозки.

"Эти запрещенные во время карантина виды деятельности прямо упомянуты в постановлении Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года №211, с последующими изменениями и дополнениями, в том числе в постановлении Кабинета министров от 2 апреля 2020 года №255", - напомнил первый заместитель председателя ФГИУ.

В других случаях, заявил Антоненко, необходимо собирать доказательства.

Так, освобождение нанимателей, которые арендуют помещения государственной собственности с целью размещения предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, от уплаты арендной платы возможно при условии, что: в заведениях общественного питания не осуществляется деятельность по предоставлению услуг с применением адресной доставки заказов; в учреждениях торгового и бытового обслуживания населения не осуществляется торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Как известно, в этих случаях Кабинет министров разрешает осуществлять деятельность, и для применения освобождения, предусмотренного Гражданским кодексом, арендодателю необходимо убедиться, что арендаторы прекратили деятельность несмотря на то, что пользование объектом аренды прямо не запрещено.

Кроме прямо указанных в постановлении Кабмина случаев разрешенного использования помещений во время карантина, могут быть и другие случаи, о которых в постановлении Кабмина речь не идет. Скажем, офисы или производственные помещения. Арендаторы таких помещений в каждом случае принимают свое решение, закрыть бизнес полностью или продолжать работать в ограниченном режиме.

Если арендатор принял решение закрыть бизнес из-за карантина, арендодателю необходимо убедиться, что арендуемые помещения действительно не используются и что существует связь между карантином и фактом неиспользования арендатором помещения.

Фонд государственного имущества разъяснил, что для получения соответствующих доказательств арендодателям и балансодержателем необходимо осуществить комиссионный осмотр объекта аренды. Арендодателям также необходимо получить от арендаторов информацию от налогового органа, которая может засвидетельствовать, что арендаторы не получали во время действия карантина дохода от использования объекта аренды.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров до 24 апреля ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию и продлил карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.