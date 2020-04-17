Пенсионный фонд направил на выплаты еще 4,9 миллиарда

Пенсионный фонд Украины направил еще 4,9 миллиарда гривень на выплату пенсий.

Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.

«17 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 4,9 миллиарда гривень. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,5 миллиарда гривень», - говорится в сообщении.

В ПФУ напоминают, что выплату пенсий проведут в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке: пенсию зачислят на банковский счет, а тем, кто избрал АО „Укрпочта", пенсии почтальоны доставят домой.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 1 апреля в Украине 66,4 %, или 7,5 млн пенсионеров получают выплаты через банки.