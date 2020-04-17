Финансовые новости
- |
- 17.04.20
- |
- 23:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Пенсионный фонд направил на выплаты еще 4,9 миллиарда
22:02 17.04.2020 |
Пенсионный фонд Украины направил еще 4,9 миллиарда гривень на выплату пенсий.
Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.
«17 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 4,9 миллиарда гривень. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,5 миллиарда гривень», - говорится в сообщении.
В ПФУ напоминают, что выплату пенсий проведут в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке: пенсию зачислят на банковский счет, а тем, кто избрал АО „Укрпочта", пенсии почтальоны доставят домой.
Как сообщал Укринформ, по состоянию на 1 апреля в Украине 66,4 %, или 7,5 млн пенсионеров получают выплаты через банки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Атака на Майдан: Куда толкают Зеленского «друзья Кремля»
|В предчувствии выборов. Когда Гончарук и Шабунин перестанут скрывать свой союз
|Виталий Портников: Арест Черновол – провокация реваншистов
|Межбанк замирает перед длинными пасхальными выходными, и доллар дешевеет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд пересмотрит иск о признании незаконной формулу «Роттердам+»
|ФГИУ не будет автоматически отменять арендную плату на время карантина
|Пенсионный фонд направил на выплаты еще 4,9 миллиарда
|Оптовая цена на бензин 17 апреля упала до минимума за шесть лет
|Аналитик Concorde Capital допускает около 100 млрд грн финансирования дефицита госбюджета-2020 за счет «печатного станка»
|В Украине сократилось сельхозпроизводство - больше всего в южных областях
Это интересно
|Представлен OnePlus 8 — удешевлённый флагман стоимостью от $699
|Alibaba и Tencent отправили пятую часть всех заявок на блокчейн-патенты за 2019 год
|Названа пятерка самых популярных мобильных приложений в Украине
|BMW не откажется от выпуска седанов
|Cadillac не планирует электрифицировать младшие седаны
|Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса
|Средняя стоимость новой личности составляет $2048