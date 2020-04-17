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Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины на 4,2%
13:30 17.04.2020 |
Согласно консенсус-прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщает БизнесЦензор.
"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году - на 4,2%", - говорится в сообщении.
В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году.
"Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%. Инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года)", - говорится в прогнозе.
Самая большая угроза для экономического восстановления в Украине на по мнению экспертов - это длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий.
"Относительно мер экономической политики, которые целесообразно внедрять для поддержки бизнеса во время действия карантинных мероприятий, наибольшую оценку эксперты дали увеличению дефицита бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов", - говорится в сообщении.
"А относительно мер, которые необходимо внедрить для поддержания населения - это оказание государственной финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения для снижения социальной напряженности и стимулирование спроса", - сообщает министерство.
Также большинство экспертов считают, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменится, но не существенно. Вместе с тем, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности "удаленного рабочего места".
По оценке экспертов значимыми рисками для украинской экономики является дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в ПФУ, других Фондах государственного социального страхования.
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