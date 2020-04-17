Удастся ли вывести «из тени» госзакупки на миллиарды гривень: какие изменения принесет новый закон о Prozorro

Новая редакция закона о публичных закупках в Украине, согласно которой с 19 апреля все заказчики должны проводить закупки на сумму от 50 тыс. грн в системе Prozorro, может вывести "из тени" закупки на миллиарды гривень.

Об этом сообщается в релизе по итогам онлайн-конференции экспертов в сфере закупок, в ходе которой эксперты рассказали, что ожидает государственные и коммерческие компании после того, как начнет действовать новый закон.

«Новая редакция закона о публичных закупках решает одну из ключевых проблем в системе Prozorro - отсутствие конкуренции в так называемых "допороговых" закупках, стоимость которых менее 200 тыс. грн. Ранее органы власти и государственные компании в таких закупках могли выбрать поставщика по своему усмотрению, а потом публиковали в системе отчет о заключенном договоре. Теперь это изменится. Начиная с 19 апреля, заказчики должны проводить закупки на сумму от 50 тыс. грн в Prozorro», - говорится в сообщении.

По словам директора департамента регулирования публичных закупок Минэкономразвития Лилии Лахтионовой, причин для изложения закона в новой редакции было две. Первая - это гармонизация законодательства в соответствии с директивами Европейского Союза и международными обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Вторая - корректировка практики применения. Анализируя цифры и обратную связь от заказчиков и поставщиков, мы поняли, где есть узкие места в системе и как их исправить. Новую редакцию мы разрабатывали около полутора лет и уверены, что изменения сделают работу в Prozorro более эффективной и удобной как для заказчиков, так и для бизнеса», - приводятся в релизе слова Лахтионовой.

Среди важных нововведений, которые облегчат бизнесу участие в закупках, эксперты назвали возможность исправлять ошибки в тендерных предложениях. В частности, поставщик будет иметь 24 часа, чтобы сделать это после того, как заказчик укажет на ошибку. Так шансов получить дисквалификацию из-за невнимательности будет значительно меньше.

Также сообщается, что поставщикам станет легче защитить свои права, в первую очередь, из-за изменения размера платы за обжалование. До нового закона его стоимость была фиксированной и составляла 5 и 15 тыс. грн, и поэтому не каждый тендер был смысл обжаловать. Теперь плата будет зависеть от ожидаемой стоимости закупки.

В релизе отмечается, что, по мнению спикеров форума, новая редакция закона положительно повлияет и на развитие электронного каталога «Prozorro Market». Благодаря этому, бизнесу станет выгоднее сотрудничать с государством. Чтобы продавать через каталог, поставщику не нужно готовить документы для каждой закупки: достаточно пройти квалификацию только один раз, а после этого - загрузить товар и ждать заказ. Поэтому «Prozorro Market» может стать для компаний дополнительным каналом продаж со стабильным доходом. Тем более, что государство рассчитывается здесь за приобретенный товар, в среднем, в течение двух недель.

По мнению генерального директора ГП «Прозорро» Василия Задворного, электронный каталог госзакупок - это мировой тренд, который постепенно развивается во многих странах.

«Prozorro Market» открывает большие возможности для бизнеса, потому что это простой инструмент для того, чтобы начать быстро продавать государству. Потенциальный объем каталога - 23 млрд грн. Именно на такую сумму заказчики провели "допороговых" закупок товаров в прошлом году. И бизнес может за эти деньги побороться. Тем более, что в кризис большинство коммерческих компаний будет сокращать свои расходы, а государство продолжит закупать. Поэтому именно в публичных закупках поставщики смогут найти для себя новые рынки сбыта», - приводятся в релизе слова Задворного.

Справка УНИАН. Система Prozorro была создана в 2015 году, а с 1 августа 2016 года была распространена в Украине на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.