Рынок труда в Украине: топ-5 самых востребованных работников во время карантина

В марте 2020 года на рынке труда Украины самыми востребованными сотрудниками оказались водители. Об этом свидетельствуют данные исследования "OLX Работа" за март 2020 года.

Так, по данным исследования, водители стали самыми востребованными работниками, при этом платить им готовы на 3% больше, чем в феврале, а именно - 18 500 грн в среднем.

«Предложений о трудоустройстве стало больше на 3% - в первом месяце весны водители могли выбрать вакансию по душе среди 4 850 вариантов. И, судя по всему, сами они также активно ищут работу, ведь среди резюме, которые размещают соискатели, чаще всего упоминается именно эта профессия», - сообщается в релизе по результатам исследования.

Также на втором месте среди самых нужных работников - продавцы, им предлагают 11 500 грн в месяц. На третьем месте в рейтинге офис-менеджеры - вакансий для них стало на 17% больше, и выбрать работу эти специалисты могли почти среди тысячи предложений. Оклады офис-менеджеров выросли на 7% - в марте их средняя зарплата составила 15 000 грн.

«Значительно вырос спрос на грузчиков - вакансий стало больше на 26%, а средняя зарплата выросла на 4%, теперь она равна 12 000 грн. Топ-5 закрывают повара - им предлагают около 12 500 грн в месяц, как и в феврале. При этом повара на пятом месте и среди самых частых резюме - иными словами, они также заинтересованы в трудоустройстве», - отмечается в релизе.

Кроме того, по данным исследования, популярными среди соискателей можно назвать и профессии охранника, сварщика и строителя - в марте резюме с такими заголовками встречались чаще всего.

«Стоит также отметить новую тенденцию, связанную с активным ростом количества вакансий на удаленную работу - сейчас же на платформе их больше тысячи. Среди предложений от работодателей позиции операторов удаленных колл-центров, администраторов страниц в социальных сетях, приемщиков заказов по телефону и менеджеров по продажам», - сообщается в релизе.

Что касается динамики по сферам занятости, то можно увидеть следующую позитивную динамику: количество вакансий весной выросло в 8 из 24 категорий, а зарплаты увеличились почти в каждой второй.

В исследовании отмечается, что в сельском хозяйстве предложений о трудоустройстве стало на 24% больше, а количество соискателей, откликнувшихся на них, увеличилось на 7%. В сфере маркетинга и рекламы также прибавилось как вакансий (+7%), так и заинтересованных в работе (+21%). Заметно выросла активность в сфере телекоммуникаций и связи: зарплата увеличилась на 8%, достигнув значения в 13 500 грн, а число предложений и заинтересованных соискателей выросло на 5% и 6% соответственно.

«Самыми активными оказались молодые люди в начале своей карьеры - на одну вакансию откликалось в среднем 33 человека. К слову, им также повысили зарплаты и предлагают около 13 600 грн в месяц. Настоящий же бум произошел в сфере секретариата: число тех, кто интересовался вакансиями, увеличилось почти в 4 раза, и, если в феврале на одну вакансию откликалось 3 человека, то в марте - уже 11», - отмечается в релизе "OLX Работа".

Как сообщал УНИАН, за первые 12 дней карантина в Украине количество соискателей на рынке труда страны выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале.

С момента введения карантина на рынке труда Украины количество предложений по работе в сфере медицины выросло вдвое, и эта сфера впервые вошла в ТОП-10 профессиональных сфер по популярности.