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Кабмин на период действия карантина увеличил на 50% нормативы пользования коммунальными услугами для получателей субсидий
12:32 17.04.2020 |
В апреле гражданам проведут перерасчет размера субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за март в связи с увеличением на период карантина на 50% социальных нормативов пользования энергоресурсами.
Об этом на запрос УНИАН сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
«В апреле 2020 года произойдет перерасчет размера выплаченной гражданам жилищной субсидии за март 2020 года в связи с временным увеличением на период карантина на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи и подогрева воды, холодной и горячей водой, водоотводом», - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что решение было принято в связи с вынужденным постоянным пребыванием украинцев дома и увеличением потребления соответствующих услуг.
Как сообщал УНИАН, в конце марта Кабинет министров на период действия карантина увеличил на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.
Реализация решения потребует дополнительно 1,1 млрд грн.
В марте 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,347 млн граждан, а средний ее размер составил 1 тыс. грн, что в 1,5 раза меньше, чем в марте прошлого года.
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