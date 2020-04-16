После карантина в Украине может не открыться треть магазинов – исследование

Ряд крупных ритейл-операторов допускают, что после карантина в Украине до 30% магазинов могут не открыться в случае неготовности некоторых арендодателей существенно пересматривать условия аренды.

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Colliers International (Украина).

"Прогнозируется значительное снижение арендных ставок после отмены карантина как минимум на 6 месяцев с целью сохранения бизнеса арендаторов. Ряд крупных ритейл операторов допускают, что при наихудшем сценарии и неготовности некоторых арендодателей существенно пересматривать условия аренды в пользу арендаторов, до 30% магазинов могут не открыться после карантина", - говорится в сообщении

Отмечается, что многие ритейлеры занимают позицию наблюдателя.

"Часть проектов продолжает строительные работы. Сроки открытия, безусловно, будут скорректированы с учетом действия общих ограничительных мер. Ритейлеры сконцентрированы на переговорах с арендодателями по условиям аренды на период карантина и осуществления оплаты только пониженного ОРЕХ (операционные затраты - УНИАН) и коммунальных платежей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Киевский торговый центр Ocean Plaza отменил начисление арендной платы, эксплуатационных расходов и маркетинговых платежей за период с 17 по 31 марта для арендаторов, которые закрыты в связи с введением карантина.

Согласно проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией в марте экспресс-опросу среди представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine, каждый пятый представитель малого бизнеса в Украине может прекратить свою деятельность из-за карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению коронавируса.

11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.

Справка УНИАН. Colliers International - международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 17 тыс. сотрудников, работающих в 68 странах мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

Представительство в Украине работает с 1997 года в Киеве.