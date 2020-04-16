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Налоговая разъяснила, за какие нарушения по ЕСВ не будут штрафовать
17:53 16.04.2020 |
Сроки временного неприменения штрафных санкций по Единому социальному взносу (ЕСВ) продлены до 31 мая 2020 года. Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве
Как отмечается в сообщении, соответствующая норма содержится в законе от 30.03.2020 №540-IX "О внесении изменений к некоторые законодательные акты, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019)".
В частности отсутствуют штрафы за такие нарушения:
* несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) единого взноса;
* неполная уплата или несвоевременная уплата суммы единого взноса одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется единый взнос (авансовых платежей);
* несвоевременное представление отчетности, предусмотренной законом №2464, в налоговые органы. При этом абзацы второй и третий пункта 7 части одиннадцатой статьи 25 Закона №2464 относительно такого нарушения, совершенного в периоды с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2020 года, не применяются.
В налоговой службе напомнили, что до 31 мая 2020 года также продлены сроки начисления плательщикам единого взноса пени, при этом начисленная пеня за периоды с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2020 года подлежит списанию.
Напомним, 13 марта Верховная рада Украины одобрила ранее ветированный законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на обязательное государственное социальное страхование". Закон принят с предложениями главы государства Владимира Зеленского.
Как сообщало РБК-Украина, закон о поддержке населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса вступил в силу 3 апреля
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