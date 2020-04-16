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Украинские предприятия в 2019г увеличили доналоговую прибыль на 26% - Госстат
17:37 16.04.2020 |
Предприятия и организации Украины в 2019 году увеличили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на 26% - до 422,2 млрд грн (в 2018 году - 335,1 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики.
Согласно данным Госстата, в минувшем году предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 596,3 млрд грн прибыли, что на 10,3% больше, чем в 2018 году.
В то же время 21,7% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в 2019 году сократились на 15,3% по сравнению с 2018 годом - до 174,1 млрд грн.
Официальный курс доллара на 17 апреля составил 27,2219 грн/$1.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за 2019 год¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за 2019, млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за. 2018, млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль 2019 к 2018, %
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток 2019 к 2018, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предпр-тий 2019 г, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий 2018, %
|Всего
|422234,6
|335149,3
|596284,2
|110,3
|174049,6
|84,7
|21,7
|21,7
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|20198,7
|42576,5
|32347,2
|66,3
|12148,5
|196,3
|21,6
|12,9
|Промышленность:
|141715,9
|139269,7
|241041,7
|96,7
|99325,8
|90,4
|26,4
|27,0
|Строительство
|4545,9
|3960,7
|6174,0
|131,3
|1628,1
|219,1
|20,7
|21,4
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|80173,6
|65447,6
|94302,6
|125,6
|14129,0
|146,6
|14,9
|15,7
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|6043,6
|-25968,5
|31539,6
|130,6
|25496,0
|50,9
|31,6
|35,6
|Временное размещение и организация питания
|2927,4
|2305,1
|3390,9
|128,1
|463,5
|135,6
|16,7
|24,4
|Информация и телекоммуникации
|20191,3
|15871,4
|22389,4
|120,8
|2198,1
|82,6
|12,0
|15,2
|Финансовая и страховая деятельность
|59690,5
|65937,3
|72035,6
|85,6
|12345,1
|67,7
|10,8
|16,2
|Операции с недвижимостью
|11800,3
|3274,8
|13399,6
|203,0
|1599,3
|48,1
|29,2
|39,4
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|71775,8
|20300,2
|74439,1
|320,7
|2663,3
|91,6
|25,2
|21,7
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|3167,1
|2271,9
|3992,2
|127,2
|825,1
|95,1
|27,1
|33,3
|Образование
|1,8
|-13,3
|1,8
|107,6
|-
|-
|-
|33,3
|Здравоохранение и социальная помощь
|570,8
|159,4
|698,8
|188,7
|128,0
|60,7
|26,7
|32,1
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|-713,0
|-255,0
|386,8
|213,3
|1099,8
|252,0
|20,0
|24,0
|Предоставление других услуг
|144,9
|11,5
|144,9
|835,1
|-
|-
|-
|25,0
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