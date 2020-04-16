Украинские предприятия в 2019г увеличили доналоговую прибыль на 26% - Госстат

Предприятия и организации Украины в 2019 году увеличили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на 26% - до 422,2 млрд грн (в 2018 году - 335,1 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, в минувшем году предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 596,3 млрд грн прибыли, что на 10,3% больше, чем в 2018 году.

В то же время 21,7% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в 2019 году сократились на 15,3% по сравнению с 2018 годом - до 174,1 млрд грн.

Официальный курс доллара на 17 апреля составил 27,2219 грн/$1.



Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за 2019 год¹

Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за 2019, млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за. 2018, млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль 2019 к 2018, % Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток 2019 к 2018, % Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предпр-тий 2019 г, % Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий 2018, % Всего 422234,6 335149,3 596284,2 110,3 174049,6 84,7 21,7 21,7 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 20198,7 42576,5 32347,2 66,3 12148,5 196,3 21,6 12,9 Промышленность: 141715,9 139269,7 241041,7 96,7 99325,8 90,4 26,4 27,0 Строительство 4545,9 3960,7 6174,0 131,3 1628,1 219,1 20,7 21,4 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 80173,6 65447,6 94302,6 125,6 14129,0 146,6 14,9 15,7 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 6043,6 -25968,5 31539,6 130,6 25496,0 50,9 31,6 35,6 Временное размещение и организация питания 2927,4 2305,1 3390,9 128,1 463,5 135,6 16,7 24,4 Информация и телекоммуникации 20191,3 15871,4 22389,4 120,8 2198,1 82,6 12,0 15,2 Финансовая и страховая деятельность 59690,5 65937,3 72035,6 85,6 12345,1 67,7 10,8 16,2 Операции с недвижимостью 11800,3 3274,8 13399,6 203,0 1599,3 48,1 29,2 39,4 Профессиональная, научная и техническая деятельность 71775,8 20300,2 74439,1 320,7 2663,3 91,6 25,2 21,7 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 3167,1 2271,9 3992,2 127,2 825,1 95,1 27,1 33,3 Образование 1,8 -13,3 1,8 107,6 - - - 33,3 Здравоохранение и социальная помощь 570,8 159,4 698,8 188,7 128,0 60,7 26,7 32,1 Деятельность в сфере культуры и спорта -713,0 -255,0 386,8 213,3 1099,8 252,0 20,0 24,0 Предоставление других услуг 144,9 11,5 144,9 835,1 - - - 25,0







