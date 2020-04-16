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Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за февраль в сумме 9658 гривень 3 копейки
15:57 16.04.2020 |
Об этом информируют на странице ведомства в Facebook.
«Утвержден показатель средней заработной платы за февраль 2020 года, которая согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, в сумме 9658 гривень 03 копейки», - информируют в ПФУ.
Как сообщалось, с начала апреля Пенсионный фонд Украины профинансировал пенсии на сумму 22, 1 миллиарда гривень.
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