Потребнастроения украинцев в марте упали до уровня годичной давности – исследование

Потребительские настроения украинцев в марте 2020 года ухудшились на 8,9 пункта – до 73 пунктов по 200-бальной шкале, свидетельствуют данные исследовательского агентства Info Sapiens, обнародованные на сайте в четверг.

"Индекс потребительских настроений уменьшился в марте 2020 года до значения апреля 2019 (за месяц до инаугурации президента Зеленского)", – отметили аналитики Info Sapiens в релизе, добавив, что сократились значения всех составляющих индикатора.

Как сообщило Info Sapiens, индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте уменьшился на 9,9 пункта – до 76,9, больше всего упали ожидания развития экономики в течение ближайшего года – на 12,1 пункта, до 67,9, тогда как ожидания на пять лет ухудшились на 6 пунктов – до 87,7. Кроме того, сократился индекс ожиданий изменений личного материального положения на 11,7 пунктов – до 75,1.

Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился на 7,3 пункта – до 67,2, в том числе индекс текущего личного материального положения – на 10,6 пункта, до 60,1, а индекс целесообразности крупных покупок – на 4,1 пункта, до 74,3.

"Снижение индекса целесообразности делать крупные покупки является относительно небольшим, вероятно, потребители настроены сделать запланированные крупные покупки сейчас, учитывая ожидаемый будущий рост цен и девальвацию", – отметили аналитики.

В отчете указано, что в марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 133,4, что на 4,7 пункта выше показателя прошлого месяца.

Индекс инфляционных ожиданий стабилен – 185,4, что на 2,7 пункта выше прошлого месяца, а ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев ухудшились более стремительно (на 21,5 пункта) – до 154 пунктов.

Как сообщалось, потребительские настроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.

В январе 2020 года потребнастроения ухудшились до 89 пунктов, вернувшись к уровню июля-2019 года, а в феврале – до 81,9 пунктов (к уровню мая-2019).