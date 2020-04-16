Количество безработных в Украине за время карантина выросло на 1 млн. чел. - до 2,5 млн – ТПП Украины

Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тыс. чел., за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тыс. чел, - до 2,5-2,8 млн чел., сообщила Торгово-промышленная палата Украины.

"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", – цитирует пресс-служба президента ТПП Геннадий Чижиков.

Этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии, добавил он.

В "остановленных" отраслях было занято около 4 млн чел., отмечается в релизе ТПП.

"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательного решения", – сказал президент ТПП Украины.

По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд грн, из них 0,9 млрд грн - поддержка малого бизнеса, который понес наибольшие убытки на время карантина и понес наибольшие убытки.

"Ориентировочные потери только двух секторов – салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса "на карантине" – в разы больше", - добавили в ТПП.

Как сообщалось, по данным Государственной службы занятости на 13 апреля количество зарегистрированных безработных составляло 387,5 тыс. чел., за неделю этот показатель вырос на 36,2 тыс. чел.