Кабмин отменил регулирование тарифов на авиабилеты

Правительство отменил решение Кабинета Министров Украины от 16 марта 2020 года, которое предоставляло полномочия органам исполнительной власти и исполнительным органам городских советов устанавливать предельные тарифы на авиабилеты.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 15 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, министр инфраструктуры Владислав Криклий во время доклада на заседании правительства предложил отменить протокольное решение, которым предусматривалось предоставление полномочий органам исполнительной власти и исполнительным органам городских советов по установлению предельных тарифов на услуги авиационных перевозок пассажиров, поскольку ценовое регулирование нынче осуществлять почти невозможно.

"Пассажирские перевозки у нас нынче отсутствуют", - констатировал Криклий.

Как сообщалось, правительство 16 марта 2020 приняло протокольное решение №7 в отношении принятия постановления Кабинета министров Украины "О внесении дополнения в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 года № 1548". Согласно этому решению, на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19 Мининфраструктуры получило полномочия установить предельные тарифы на услуги по авиационным перевозкам для граждан Украины, которые будут возвращаться домой.

В Украине с 18 марта были приостановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. После этого Министерство инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины совместно с украинскими авиакомпаниями начали осуществлять специальные рейсы для возвращения украинских граждан домой. С 28 марта выполнение таких рейсов было прекращено.