Финансовые новости
- |
- 16.04.20
- |
- 07:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин отменил регулирование тарифов на авиабилеты
22:53 15.04.2020 |
Правительство отменил решение Кабинета Министров Украины от 16 марта 2020 года, которое предоставляло полномочия органам исполнительной власти и исполнительным органам городских советов устанавливать предельные тарифы на авиабилеты.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 15 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.
В частности, министр инфраструктуры Владислав Криклий во время доклада на заседании правительства предложил отменить протокольное решение, которым предусматривалось предоставление полномочий органам исполнительной власти и исполнительным органам городских советов по установлению предельных тарифов на услуги авиационных перевозок пассажиров, поскольку ценовое регулирование нынче осуществлять почти невозможно.
"Пассажирские перевозки у нас нынче отсутствуют", - констатировал Криклий.
Как сообщалось, правительство 16 марта 2020 приняло протокольное решение №7 в отношении принятия постановления Кабинета министров Украины "О внесении дополнения в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 года № 1548". Согласно этому решению, на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19 Мининфраструктуры получило полномочия установить предельные тарифы на услуги по авиационным перевозкам для граждан Украины, которые будут возвращаться домой.
В Украине с 18 марта были приостановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. После этого Министерство инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины совместно с украинскими авиакомпаниями начали осуществлять специальные рейсы для возвращения украинских граждан домой. С 28 марта выполнение таких рейсов было прекращено.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Поворозника. Чем обернется для Кличко коррупционный скандал с его замом
|ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн
|Карантинные опросы: Что будет с рейтингами власти после завершения эпидемии
|14 апреля курс гривны межбанке активно раскачивали в разные стороны, но закончился день не в ее пользу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Витренко: Похоже, что у Фаворова были комфортные отношения с группой Фирташа
|Кабмин отменил регулирование тарифов на авиабилеты
|Таможенная служба запустила портал с данными об импорте и экспорте товаров
|Кабмин разрешил коллегиально рассматривать жалобы в сфере госрегистрации
|Эксперты снизили прогноз урожая зерновых и масличных культур
|На реформы не повлияет: Нефедов отреагировал на сокращение бюджета таможни
Это интересно
|Средняя стоимость новой личности составляет $2048
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов
|Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой
|Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
|Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?