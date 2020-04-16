Кабмин разрешил коллегиально рассматривать жалобы в сфере госрегистрации

Кабинет министров Украины поддержал постановление, которое позволит коллегиально рассматривать жалобы в сфере государственной регистрации в условиях карантина.

Постановление «О внесении изменений в порядок рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации территориальных органов Министерства юстиции» одобрено на заседании правительства 15 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Прошу поддержать проект постановления, направленный на улучшение и в дальнейшем функционирования коллегии по вопросам рассмотрения жалоб во время карантина. В частности, относительно ограничения на количество посетителей и пользования индивидуальными средствами защиты, а также на своевременное реагирование коллегией на судебное решение при обжаловании решений Минюста. Прошу поддержать, это поможет нам эффективно работать с рейдерством», - сказал на заседании министр юстиции Денис Малюська.

Как сообщал Укринформ, ранее заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук отметила, что Министерство юстиции Украины должно восстановить коллегиальное рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации с соблюдением всех предусмотренных противоэпидемических мероприятий.

По ее словам, заседание коллегии планируется провести в ближайшее время, сразу после того как Кабинет министров внесет изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят проводить заседания во время карантина.