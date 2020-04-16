Финансовые новости
- |
- 16.04.20
- |
- 07:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин разрешил коллегиально рассматривать жалобы в сфере госрегистрации
22:43 15.04.2020 |
Кабинет министров Украины поддержал постановление, которое позволит коллегиально рассматривать жалобы в сфере государственной регистрации в условиях карантина.
Постановление «О внесении изменений в порядок рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации территориальных органов Министерства юстиции» одобрено на заседании правительства 15 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.
«Прошу поддержать проект постановления, направленный на улучшение и в дальнейшем функционирования коллегии по вопросам рассмотрения жалоб во время карантина. В частности, относительно ограничения на количество посетителей и пользования индивидуальными средствами защиты, а также на своевременное реагирование коллегией на судебное решение при обжаловании решений Минюста. Прошу поддержать, это поможет нам эффективно работать с рейдерством», - сказал на заседании министр юстиции Денис Малюська.
Как сообщал Укринформ, ранее заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук отметила, что Министерство юстиции Украины должно восстановить коллегиальное рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации с соблюдением всех предусмотренных противоэпидемических мероприятий.
По ее словам, заседание коллегии планируется провести в ближайшее время, сразу после того как Кабинет министров внесет изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят проводить заседания во время карантина.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Поворозника. Чем обернется для Кличко коррупционный скандал с его замом
|ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн
|Карантинные опросы: Что будет с рейтингами власти после завершения эпидемии
|14 апреля курс гривны межбанке активно раскачивали в разные стороны, но закончился день не в ее пользу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Витренко: Похоже, что у Фаворова были комфортные отношения с группой Фирташа
|Кабмин отменил регулирование тарифов на авиабилеты
|Таможенная служба запустила портал с данными об импорте и экспорте товаров
|Кабмин разрешил коллегиально рассматривать жалобы в сфере госрегистрации
|Эксперты снизили прогноз урожая зерновых и масличных культур
|На реформы не повлияет: Нефедов отреагировал на сокращение бюджета таможни
Это интересно
|Средняя стоимость новой личности составляет $2048
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов
|Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой
|Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
|Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?