Финансовые новости
- |
- 16.04.20
- |
- 07:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На реформы не повлияет: Нефедов отреагировал на сокращение бюджета таможни
22:07 15.04.2020 |
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что не видит катастрофы в уменьшении бюджета ведомства в связи с изменениями в госбюджете, принятыми властями из-за эпидемии коронавируса, и что это не повлияет на планы реформ таможенной службы.
Об этом он рассказал в ходе онлайн-встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.
"Конечно, было бы наивно говорить, что уменьшение бюджета окажет положительное влияние. Но я не вижу здесь катастрофы, мы движемся по плану, который был представлен ранее", - сказал Нефедов.
По его словам, сразу после карантина в таможенной службе начнется программа переаттестации для сотрудников, и те люди, которые пройдут проверку знаний и добросовестности, получат увеличение зарплаты в размере от 1,5 до 2 окладов. Глава таможенной службы подчеркнул, что эти средства есть, и они заложены в бюджете.
"Все зависит от работы внутренней бюрократии и послабления карантина. Если говорить об ограничении расходов, это расходы развития и капитальные, не срезанные, а перенесенные в стабилизационный фонд, и частично они не были использованы из-за карантина", - сообщил Нефедов.
Глава таможенной службы отметил, что надеется на использование имеющихся средств в ходе реализации приоритетных проектов.
"Мы продолжаем тендеры, проектирование. Эти ограничения не очень повлияют на планы реформ", - сказал Нефедов.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое - до 298 миллиардов гривень. Фонд борьбы с COVID-19 в объеме 64,7 миллиарда гривень будет направлен на дополнительные выплаты медработникам, закупку медоборудования, выплату пособий по безработице и денежную помощь семьям медработников.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Поворозника. Чем обернется для Кличко коррупционный скандал с его замом
|ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн
|Карантинные опросы: Что будет с рейтингами власти после завершения эпидемии
|14 апреля курс гривны межбанке активно раскачивали в разные стороны, но закончился день не в ее пользу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Витренко: Похоже, что у Фаворова были комфортные отношения с группой Фирташа
|Кабмин отменил регулирование тарифов на авиабилеты
|Таможенная служба запустила портал с данными об импорте и экспорте товаров
|Кабмин разрешил коллегиально рассматривать жалобы в сфере госрегистрации
|Эксперты снизили прогноз урожая зерновых и масличных культур
|На реформы не повлияет: Нефедов отреагировал на сокращение бюджета таможни
Это интересно
|Средняя стоимость новой личности составляет $2048
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов
|Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой
|Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
|Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?