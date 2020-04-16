Кабмин одобрил постановление об электронных паспортах в приложении «Дия»

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия", сообщается на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Ведомство отмечает: теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

По информации Минцифры, в настоящее время более 14 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, но уже скоро они будут доступны в каждом мобильном приложении "Дия".

"Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с зарубежными биометрическими паспортами значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности", - пояснили в министерстве.

Кроме того, в сообщении отмечается, что е-паспорта в условиях карантина можно будет использовать как удостоверение личности, если остановит полиция, а также на почте, во время получения посылок, писем и во время покупки алкоголя или табака для подтверждения совершеннолетия.

После окончания карантина электронные паспорта можно будет использовать во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, для медицинского обслуживания и банковских операций, получения административных услуг.

Минцифры также подчеркнуло, что Украина - первое в мире государство, где возможно пользоваться цифровым паспортом без необходимости предоставлять бумажный или пластиковый аналог.

В настоящее время пользователями приложения "Дия" являются уже более 2,1 млн украинцев.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "Государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. Портал "Дия" призван упростить и ускорить взаимодействие человека с государством.

