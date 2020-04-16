Украина снова отложила введение пошлин на российский уголь

Правительство перенесло введение пошлины на уголь из Российской Федерации на 1 мая.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринорфму.

"Введение с 1 мая", - сказал Шмыгаль.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, также будут внесены изменения в перечень угля, по которому будет введена пошлина.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 18 марта принял решение о введении специальной пошлины для российских электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося, с 1 апреля 2020 года.

Затем в это постановление были внесены изменения, а срок введения пошлин перенесли на 15 апреля.