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Украина снова отложила введение пошлин на российский уголь
15:51 15.04.2020 |
Правительство перенесло введение пошлины на уголь из Российской Федерации на 1 мая.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринорфму.
"Введение с 1 мая", - сказал Шмыгаль.
По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, также будут внесены изменения в перечень угля, по которому будет введена пошлина.
Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 18 марта принял решение о введении специальной пошлины для российских электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося, с 1 апреля 2020 года.
Затем в это постановление были внесены изменения, а срок введения пошлин перенесли на 15 апреля.
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