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В НБУ отметили, что украинская экономика и банковская система достаточно спокойно пережили первый месяц карантина
09:27 15.04.2020 |
Украинская экономика и банковская система достаточно спокойно пережили первый месяц карантинных мероприятий, введенных в Украине для борьбы с коронавирусом.
Как сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook, объем гривневых средств на счетах населения в банках с начала марта вырос на 4% - до 341,4 млрд грн на 10 апреля, а объем валютных сократился незначительно - на 2% до 9,8 млрд долл.
В НБУ подчеркнули, что гривневая ликвидность банков превышает 200 млрд грн, а также есть более 30 млрд грн в кассах финучреждений. При этом, валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долл., как и месяц назад.
Отмечается, что около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме, а все услуги доступны в онлайн-режиме.
Также в НБУ отметили, что банки продолжают кредитовать: кредитование населения пока растет темпами 27% в годовом измерении, чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6%, но объемы валютных кредитов сокращаются.
По сведениям НБУ, банки существенно не меняли кредитные лимиты, а факти снижения лимитов в отдельных банках касается неработающих клиентов для физлиц и исчерпания средств для бизнеса.
Также сообщается, что банки продолжают объявлять кредитные каникулы для заемщиков на период карантина, и о возможности реструктуризации кредитов публично объявили почти три десятка банков.
Говоря о состоянии экономики, в НБУ отметили, что настроения бизнеса ожидаемо ухудшились, так как предприниматели ожидают снижения продаж и производства. Также напряженная ситуация на рынке труда, но большинство предприятий пытается сохранить сотрудников.
При этом цены пока растут медленно - инфляция в марте составила 2,3% в годовом выражении, и ажиотаж на валютном рынке быстро утих.
«Первый месяц карантина мы прошли с запасом прочности и уверенности. «Полет нормальный». Однако в дальнейшем для снижения негативного влияния коронавируса на экономику и граждан, нам обязательно нужна поддержка Международного валютного фонда и международных доноров», - отмечается в сообщении.
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