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Автопроизводство в Украине в І квартале сократилось на 22%
08:20 15.04.2020 |
По предварительным данным Укравтопрома, в марте предприятиями отечественного автопрома было изготовлено 288 ед. автотранспортных средств. Несмотря на то, что такой результат оказался на 28% лучше февральского, относительно марта прошлого года выпуск автотранспорта в Украине сократился более чем на 46 процентов.
Завод Еврокар, который продолжает формировать всю статистику в легковом сегменте, снизил мартовскую сборку на 44% до 246 авто. При этом относительно февраля предприятие показало положительную динамику - плюс 68,5 процентов.
Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) остался на февральском уровне - 2 шт., что на 2 единицы меньше, чем в марте прошлого года. Обе машины были изготовлены на заводе «Черкасский автобус».
Также в марте украинские автопроизводители выпустили 40 автобусов, что на 55% меньше показателя годичной давности и на 48% меньше чем в предыдущем месяце.
Всего в первом квартале 2020 года в Украине было собрано 1365 ед. автотранспортных средств, почти на 22% меньше, относительно аналогичного периода 2019 года.
Легковых автомобилей - 1179 шт. (-22%);
Коммерческих - 12 шт. (-14%);
Автобусов - 174 шт. (-21%).
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