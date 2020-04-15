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Украинские non-food ритейлеры прогнозируют падение оборотов на 50% и восстановление рынка в середине 2021г
18:54 14.04.2020 |
Падение товарооборотов торговых сетей, представленных в непродовольственном сегменте, в связи с карантином и ожидаемым последующим экономическим кризисом в 2020 году, может составить 50% и больше, считают совладельцы сети "Алло" Дмитрий Деревицкий, сетей Eva и Varus Руслан Шостак и гендиректор сети Comfy Игорь Хижняк.
"Самый оптимистичный прогноз - это падение рынка электроники и non-food ритейла в целом в период с середины марта до конца года на 50% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, арендные ставки должны уменьшиться на 60%, чтобы соответствовать тому уровню спроса, который будет существовать на рынке после окончания карантина", - отметил в ходе онлайн-вебинара "Антикризисное управление ритейл-компанией" во вторник Деревицкий.
По его словам, сеть "Алло" пересмотрела инвестиции в оффлайн-магазины в сторону понижения, а также запустила как пилот переквалификацию продавцов в курьеры для сохранения рабочих мест.
"К сожалению, падает средняя цена, ASP, то есть количество покупок в штуках растет быстрее, чем в деньгах", - добавил он.
По мнению Шостака, в не продуктовой группе товаров падение составит от 30 до 50% и восстановления докризисных показателей следует ожидать не ранее середины 2021 года.
"У нас достаточно пессимистичные прогнозы: мы считаем, что кризис будет всеобъемлющий, большой. Нам кажется, он будет во второй половине года, в августе-сентябре. Наверное, только к середине следующего года большая часть мира восстановит свои экономики", - констатировал он.
По его словам, в связи с кризисом компания "РУШ" (Eva) и "Омега" (Varus) несколько скорректировали план открытия новых магазинов на 2020 год, а также пересматривают долгосрочные проекты.
"В первую очередь мы пересматриваем инвестиционные проекты, более долгосрочные перспективы. Карантин - это одна история, а кризис - другая. Мы пока не знаем, как мы зайдем в этот экономический кризис и как найдем дно. Поэтому мы смотрим на сокращение инвестиционных проектов, сократили немного открытия магазинов", - отметил Шостак.
Сеть Comfy, по словам Хижняка, имеет сейчас две рабочие модели прогноза падения рынка. Одна из них - это "минус" 50%. Компания также в связи с карантином принимала решение о закрытии некоторых неэффективных магазинов.
"Некоторые наши решения были классическими - сократить инвестиции, расходы, пересмотреть долгосрочные проекты, провести переговоры по аренде, по персоналу, сухой сток, отсрочка, очень агрессивные продажи, борьба за клиента, анализ локаций и закрытие неэффективных", - сказал гендиректор Comfy.
Он добавил, что количество продаж в кредит значительно упало по сравнению с докарантинным периодом. Компания запустила кредит-онлайн, который позволяет оформить кредит из дома. "Количество кредитов снизилось, в первую очередь, по инициативе банков... Карантин научил нас новому паттерну потребительского потребления: онлайн, кешлесс. Думаю, в ближайшие годы появится тренд на разумное потребление. И мы столкнемся с тем, что бюджеты клиентов станут более консервативными. К этому мы адаптируем наш бизнес уже сегодня", - резюмировал совладелец сети "Алло".
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