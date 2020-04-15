Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-феврале-2020 сократился в 2 раза - Госстат

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 2,1% - до $8,114 млрд, тогда как импорт снизился на 3% - до $8,537 млрд.
Госстат уточняет, что в феврале по сравнению с январем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 2,1% – до $4,138 млрд, импорта - на 3,9%, до $4,625 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале 2020г. также было негативным и составило $486,7 млн, что лучше показателя предыдущего месяца ($584 млн).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-феврале 2020г
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--февраль 2020 к январю-февралю- 2019, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-февраль- 2020 к январю-февралю 2019, %
|Всего¹
|8114
|102,1
|8536,7
|97
|Животные, продукты животного происхождения
|165,2
|87,7
|188,9
|115,8
|Продукты растительного происхождения
|2007,8
|101,2
|430,5
|115,6
|- зерновые культуры
|1697,9
|105,6
|51,7
|92,4
|Жиры животного и растительного происхождения
|977,1
|130,6
|45,1
|105,8
|Готовые пищевые продукты
|580,7
|107,8
|397,6
|116,5
|Минеральные продукты
|777,8
|114
|1600,2
|85,6
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|147,8
|102,1
|1491,9
|86,2
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|282,2
|104,4
|1179,6
|97
|Фармацевтическая продукция
|33,6
|104,6
|378,7
|120,8
|Удобрения
|37,4
|226,7
|160,3
|66,5
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|111,8
|121,8
|504,2
|101,9
|Кожевенное сырье
|29,2
|118
|43,6
|103,8
|Древесина и изделия из нее
|220,3
|92,7
|46,5
|116,2
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|59,4
|90,2
|142
|90,7
|Текстильные материалы и изделия
|146,1
|103,5
|405,2
|139,1
|Обувь
|32,3
|98,3
|117,8
|136,5
|Изделия из камня, гипса, цемента
|63
|111,6
|103,2
|108,3
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|12,1
|121
|13,9
|91,4
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|1599,6
|84,5
|450,8
|90,8
|- черные металлы
|1395,7
|84,2
|138,2
|78,8
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|739,6
|111,1
|1669,8
|95,8
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|291,9
|140,1
|762,8
|81,2
|Электрические машины
|447,7
|97,9
|907
|112,9
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|145,2
|154,5
|880,9
|83,4
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|17,7
|112,6
|832,2
|84,2
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|20,6
|70,2
|139,9
|114,4
|Разные промтовары
|141,4
|108,4
|170,3
|121,4
|Произведения искусства
|0
|28,2
|0,1
|30,1
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат Украины