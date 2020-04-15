Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-феврале-2020 сократился в 2 раза - Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-феврале 2020 года сократилось на 50% по сравнению с январем-февралем 2019 года - до $422,7 млн с $851,6 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 2,1% - до $8,114 млрд, тогда как импорт снизился на 3% - до $8,537 млрд.

Госстат уточняет, что в феврале по сравнению с январем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 2,1% – до $4,138 млрд, импорта - на 3,9%, до $4,625 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале 2020г. также было негативным и составило $486,7 млн, что лучше показателя предыдущего месяца ($584 млн).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-феврале 2020г

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--февраль 2020 к январю-февралю- 2019, % Импорт, млн $ Импорт, январь-февраль- 2020 к январю-февралю 2019, % Всего¹ 8114 102,1 8536,7 97 Животные, продукты животного происхождения 165,2 87,7 188,9 115,8 Продукты растительного происхождения 2007,8 101,2 430,5 115,6 - зерновые культуры 1697,9 105,6 51,7 92,4 Жиры животного и растительного происхождения 977,1 130,6 45,1 105,8 Готовые пищевые продукты 580,7 107,8 397,6 116,5 Минеральные продукты 777,8 114 1600,2 85,6 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 147,8 102,1 1491,9 86,2 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 282,2 104,4 1179,6 97 Фармацевтическая продукция 33,6 104,6 378,7 120,8 Удобрения 37,4 226,7 160,3 66,5 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 111,8 121,8 504,2 101,9 Кожевенное сырье 29,2 118 43,6 103,8 Древесина и изделия из нее 220,3 92,7 46,5 116,2 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 59,4 90,2 142 90,7 Текстильные материалы и изделия 146,1 103,5 405,2 139,1 Обувь 32,3 98,3 117,8 136,5 Изделия из камня, гипса, цемента 63 111,6 103,2 108,3 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 12,1 121 13,9 91,4 Недрагоценные металлы и изделия из них 1599,6 84,5 450,8 90,8 - черные металлы 1395,7 84,2 138,2 78,8 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 739,6 111,1 1669,8 95,8 Реакторы ядерные, котлы, машины 291,9 140,1 762,8 81,2 Электрические машины 447,7 97,9 907 112,9 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 145,2 154,5 880,9 83,4 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 17,7 112,6 832,2 84,2 Приборы и аппараты оптические, фотографические 20,6 70,2 139,9 114,4 Разные промтовары 141,4 108,4 170,3 121,4 Произведения искусства 0 28,2 0,1 30,1

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат Украины