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Авторынок Украины в первую неделю апреля упал на 64% к «докарантинной» марта
15:45 14.04.2020 |
Продажи новых легковых автомобилей в первую неделю апреля сократились на 64% по сравнению с первой неделей марта (когда еще не действовал карантин), сообщает AUTO-Consulting.
"Украинский авторынок в апреле прочно ушел на карантин. Если в марте еще были всплески продаж, связанные больше с колебаниями курса валют, то в первую неделю апреля был полный штиль. Даже, несмотря на то, что правительство разрешило торговлю новыми автомобилями (с 3 апреля - ИФ)", - отмечается в сообщении на сайте информационно аналитической группы.
По данным сервиса "Оперативный авторынок", который AUTO-Consulting реализует с основными операторами рынка, у некоторых марок в первую неделю апреля зафиксирован спад продаж на 80-86%.
"И это уже с открытыми автосалонами. Потенциал наработанных ранее (в марте) клиентов уже исчерпывается, и рынок приблизился ко "дну". Цифры продаж за неделю по всей сети у некоторых операторов были самыми низкими за все время наблюдений", - констатируют аналитики.
При этом ситуация с автомобилями для бизнеса (LCV) еще сложнее - если в марте, даже во время карантина, они еще держались, то в первую неделю апреля падение составило 73%.
"Как видим, озвученный переход в "онлайн" не дал возможности автосалонам наработать клиентов для продажи авто. Но даже физическое открытие автосалонов с 6 апреля тоже не способствовало всплеску продаж", - считают в AUTO-Consulting.
Как сообщалось со ссылкой на данные AUTO-Consulting, в январе-феврале текущего года украинский авторынок демонстрировал рост продаж на 26% - до 13,94 тыс. ед. Эксперты в начале года предполагали рост авторынка, минимум, до 100 тыс. авто. В 2019 году этот рынок вырос почти на 14% к 2018 году, составив около 90 тыс. ед.
При этом в первую неделю карантина продажи новых легковых автомобилей "взлетели" на 74% к "докарантинной" неделе, но уже во вторую неделю (23-29 марта) сократились на 48% по сравнению с первой.
Автосалоны в связи с карантином перешли в режим работы "онлайн" с адресной доставкой авто, но 3 апреля Кабмин разрешил продажу авто в салонах.
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