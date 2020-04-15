Валовое поглощение офисов в Киеве в I кв.-2020 сократилось на 80% - Cushman&Wakefield

Объем валового поглощения офисной недвижимости в Киеве в январе-марте 2020 года сократился на 80% по сравнению с показателями за аналогичный период 2019 года и составил 7,9 тыс. кв. м, сообщается в отчете консалтинговой компании Cushman&Wakefield во вторник.

"Спрос со стороны арендаторов офисных помещений существенно снизился. Хотя динамика заключения договоров аренды традиционно ниже в первом квартале года, в 2020 году в связи с распространением пандемии (COVID-19) много сделок аренды, запланированных на март, были временно приостановлены и перенесены на период после завершения карантина", - отмечается в отчете.

При этом, по данным Cushman&Wakefield, чистое поглощение в первом квартале составило 3 тыс. кв. м

Среди ключевых сделок компания отмечает расширение Института имени Гете на 500 кв. м в БЦ Zitadelle, а также сделки по смене локации, аренде дополнительных помещений в БЦ Senator и бизнес центре на ул.Лейпцигской, 15. Заключен также предварительный договор аренды на 1,7 тыс. кв. м в БЦ на правом берегу Днепра.

Вакантность офисов в первом квартале 2020 года незначительно повысилась с конца 2019 года и составила 6,7%. Эксперты Cushman&Wakefiled прогнозируют дальнейший рост вакантности в 2020 году в связи с заявленным объемом нового предложения.

По данным компании, арендные ставки на качественные офисные помещения оставались на уровне 30$/кв. м/мес. (без НДС, сервисных и коммунальных платежей), однако могут снизиться в ближайшие месяцы.

Согласно отчету, низкая вакантность и прогресс Украины в переговорах с МВФ позволяют сохранять умеренный оптимизм в прогнозах развития рынка офисов.

"Хотя неопределенность относительно продолжительности нынешних карантинных мероприятий в Украине и мире, а также их влияния на экономическую и деловую динамику формирует существенные риски, рынок офисной недвижимости в Киеве является небольшим по объему и имеет дальнейший потенциал для развития с точки зрения имеющихся форматов и качества объектов", - резюмирует руководитель департамента аналитики консалтинга по вопросам девелопмента Cushman&Wakefield Марта Костюк, слова которого приводятся в отчете.