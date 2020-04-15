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МВФ ожидает спада ВВП Украины в 2020г на 7,7% и восстановления в 2021г на 3,6%
18:05 14.04.2020 |
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021-м на 3,6%, говорится во Всемирном экономическом отчете МВФ, обнародованном во вторник.
Согласно ему, рост потребительских цен по итогам этого года составит 4,5%, а в следующем - 7,2%.
Дефицит текущего счета может вырасти с 0,7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021-м, говорится в отчете.
“По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится на 3% ВВП в 2020 году - это больше, чем во время финансового кризиса 2008–2009-годов. В базовом сценарии, согласно которому пандемия прекратится во второй половине 2020 года и ее сдерживание может быть постепенно ослаблено, рост мировой экономики прогнозируется на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка”, - указывает МВФ.
Сокращение ВВП в Европе ожидается на уровне 6,6% в этом году после 1,6% роста в 2019-м. Однако в 2021 году экономика Европы вернется к росту и увеличится на 4,5% ВВП, прогнозируют аналитики Фонда.
Прогноз динамики ВВП в разных странах, согласно отчету:
|страна
|ВВП в 2019г, %
|прогноз ВВП в 2020г, %
|прогноз ВВП в 2021г,%
|Украина
|3,2
|-7,7
|3,6
|Германия
|0,6
|-7
|5,2
|Франция
|1,3
|-7,2
|4,5
|Италия
|0,3
|-9,1
|4,8
|Испания
|2
|-8
|4,3
|Британия
|1,4
|-6,5
|4
|Россия
|1,3
|-5,5
|3,5
|Польша
|4,1
|-4,6
|4,2
|Беларусь
|1,2
|-6
|3,5
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