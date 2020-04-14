Украина протестирует использование электронной подписи для международных договоров

Украина приглашена к участию в пилотных проектах по электронной подписи среди стран Восточного партнерства ЕС.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Мы будем координировать процесс реализации пилота, который призван создать новые возможности для подписи соглашений с иностранными компаниями с помощью квалифицированной электронной подписи. Сейчас такие инструменты отсутствуют. Поэтому мы прилагаем все усилия для взаимного признания электронных подписей с иностранными государствами", - отметил Федоров.

Отбор проводился программой EU4Digital, финансируемой ЕС, на основе оценки адаптации украинского законодательства и технической реализации требований в сфере электронных доверительных услуг.

Цель пилотного проекта - достичь технической трансграничной интероперабельности квалифицированных электронных подписей. Это позволит подписывать соглашения и другие документы с иностранными компаниями с помощью электронной подписи. В частности, Украина будет тестировать применение электронной подписи на реальных примерах в Эстонии и Молдове.

Как отмечается в сообщении, этим шагом Украина приближается к инфраструктуре Европейского Союза, используя максимум имеющихся возможностей европейской интеграции благодаря выполнению соответствующих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.