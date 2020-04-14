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Эмиссия гривни приведет к стремительному росту цен и падению курса, – НБУ
15:45 13.04.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) считает безответственными призывы профинансировать дефицит госбюджета за счет эмиссии гривни и призывает к продолжению сотрудничества с МВФ и международными кредиторами.
Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Сегодня звучат призывы, мол, Национальный банк может профинансировать бюджет эмиссией гривни. Это просто, но безответственно. Наша страна имеет опыт 90-х, 2008 и 2014. Тогда эмиссия приводила лишь к неурядицам", - заявил Сологуб.
"Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Ведь через эмиссию гривня стремительно обесценится, а цены стремительно вырастут. Это - путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить", - подчеркнул замглавы НБУ.
Сологуб отметил, что в текущих условиях увеличение дефицита госбюджета с 2% до около 8% не является критичным для макроэкономической ситуации, но для его финансирования нужно привлечь дешевые заимствования.
"Наша страна имеет положительный опыт сотрудничества с международными партнерами. Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета", - сказал Сологуб.
Замглавы НБУ напомнил, что Нацбанк уже снизил учетную ставку до 10% с целью стимулирования кредитования экономики.
"Также мы готовы поддержать банки ликвидностью, то есть средствами при необходимости. В свою очередь банки должны направлять эти средства на кредитование бизнеса и украинцев. Это также будет стимулировать экономику", - добавил банкир.
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