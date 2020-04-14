Финансовые новости
- |
- 14.04.20
- |
- 08:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Количество безработных выросло за неделю на 36 тыс. - Госслужба занятости
15:40 13.04.2020 |
Количество безработных выросло за неделю на 36,2 тыс. - до 387,5 тыс. лиц, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба Государственной службы занятости в понедельник.
"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", - сообщили в пресс-службе.
Наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях, добавили в ведомстве.
В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день, свидетельствуют данные службы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Спроса на доллар на межбанке со стороны нерезидентов 13 апреля не наблюдалось в связи с нерабочим днем
ТОП-НОВОСТИ
|Возрождение монобольшинства. Чем Зеленский рассчитается с Коломойским за госбюджет
|Принуждение к диалогу с террористами: Почему Москва срывает Пасхальный обмен пленными
|Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов без скандальной поправки Дубинского
|Рада приняла изменения в госбюджет-2020 с увеличением дефицита втрое
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть 14 апреля дорожает на 1% на прогнозе о сокращении в США сланцевой добычи
|«Укравтодор» привлек к технадзору за дорожными работами некие международные компании
|Ночные заморозки нанесли серьезный ущерб косточковым - эксперты
|В рознице 13 апреля цены на топливо снижались, а в мелком опте росли
|Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов без скандальной поправки Дубинского
|Подписание закона о рынке земли разблокировано
Это интересно
|Lexus обновил купе LC
|World Car of the Year-2020: победителем стал кроссовер Kia Telluride
|Windows 10X в этом году не выйдет
|Google запретила сотрудникам использовать Zoom
|Ученые нашли в куче гнилых листьев ключ к переработке пластика
|Fiat представил компактный пикап Strada нового поколения
|Исследователям удалось обмануть датчики отпечатков в 80% случаев