Лишь 3% киевлян потеряли работу из-за карантина – опрос

В Киеве после введения карантина более 20% жителей или работают в привычном режиме или перешли на дистанционную работу, 13% - находятся в отпуске по собственному желанию и лишь 3% - потеряли работу.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 4 по 7 апреля.

Так, 59% респондентов отметили, что имели работу до введения карантина. Из них 21% сообщили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 22% - работают дистанционно, 13% - находятся в отпуске по собственному желанию и лишь 3% - потеряли работу.

***Опрос киевлян в возрасте от 18 лет проводился социологической группой "Рейтинг" с 4 по 7 апреля. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Кроме того, Кабмин ужесточил карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещения группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мер и, скорее всего, продлит их действие до мая, а в случае положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет «перезапускать» экономику.