Украина резко сократила экспорт металла

Украинские металлургические комбинаты в январе-марте текущего года сократили выручку от экспорта черных металлов на 14,8% по сравнению с январем-мартом 2019 года - до 2,058 миллиарда долларов, при этом их доля в общем экспорте страны составляет 16,79%.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, выручка от экспорта металлоизделий за указанный период сократилась на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 213,8 миллиона долларов, и занимает 1,74% в общем экспорте страны.

Также сообщается, что в январе-марте в Украину было импортировано черных металлов на 223 миллиона долларов, металлоизделий - на 196,5 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году сократила выручку от экспорта черных металлов на 12% - до 8,74 миллиарда долларов.