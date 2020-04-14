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Риски ускорения роста цен усилились - Нацбанк
13:43 13.04.2020 |
Замедление потребительской инфляции в Украине в марте до 2,3% в годовом выражении стало более существенным, чем это предусмотрено траекторией прогноза Национального банка.
Как сообщается на сайте НБУ, рост цен сдерживали существенное удешевление энергоносителей на мировых рынках, отражение эффектов прошлогоднего укрепления гривни и рост предложения сырых продуктов питания вследствие теплой погоды.
Отмечается, что эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабления гривни и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мер.
В то же время, в НБУ отметили, что в марте риски ускорения роста потребительских цен усилились. Среди этих рисков - ажиотажный спрос на отдельные товары и осложнения логистики в результате распространения коронавируса. Кроме того, эффект сильной гривни, который существенно тормозил инфляцию в предыдущие месяцы, исчерпывается.
Также сообщается, что результаты пересмотра макроэкономического прогноза будут представлены 23 апреля.
Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в марте 2020 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2019 года - составила 2,3%, замедлившись с 2,4% в феврале.
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