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Цены на рекламу рухнули. Компании резко сокращают бюджеты, а СМИ могут не пережить пандемию
13:05 13.04.2020 |
Среди всех рекламных каналов диджитал - единственный показал рост, хотя и очень скромный.
Компании массово урезают свои рекламные бюджеты из-за коронавируса и карантинных мер, которые вводятся правительствами по всему миру. И Украина здесь не исключение. Как следствие, это не самым лучшим образом отразилось и на деятельности многих онлайн СМИ, которые рискуют не пережить карантин.
Как мировая пандемия отразилась рекламном рынке UBR.ua рассказал CEO компании-медиагиганта MGID Сергей Денисенко.
Как изменился рынок интернет-рекламы во время карантина: сильно ли упали бюджеты рекламодателей, как изменился средний чек и спрос на рекламу?
Больше всех на рекламном рынке Украины пострадали качественные украинские сайты, которые могли претендовать на рекламные бюджеты больших FMCG компаний и локальных украинских премиальных производителей, играющих в долгую и вкладывающих в развитие собственного бренда.
Прежде всего, к сожалению, затраты начали сокращать на специальные проекты и премиальные размещения на топовых сайтах. Это уже привело к сокращениям во многих онлайн-СМИ как в Украине, так и по всему миру.
В Украине, например, Liga.net - действительно качественный новостной ресурс, были вынужден прибегнуть к практике сбора пожертвований от своих пользователей для того, чтобы оставаться независимыми и делать хороший продукт.
На ключевом для нас, как и для большинства глобальных игроков рекламного рынка - рынке США -, где изменения происходят наиболее динамично, можно наблюдать сокращение бюджетов на PMP-контракты (Private Marketplace) - самый дорогой и качественный тип размещений в programmatic-рекламе. На некоторых площадках этот тип выручки у владельцев контента упал на 60-80%.
Как и в Украине, пострадали специальные проекты - один из основных источников дохода крупных медиа. Например, Amazon отказался от сотрудничества с Buzzfeed, Vox и Vice как по спецпроектам, так и по прямым рекламным контрактам. Пока на время карантина, но их возобновление остается под вопросом.
В США опрос почти 400 медиабайеров и брендов, проведенный IAB, показал, что расходы на digital-рекламу снизились на 33%, а на рекламу в традиционных каналах - на 39%. Думаю, что в Украине цифры будут еще более удручающими, но было бы очень большой ошибкой со стороны брендов отказываться от рекламы вообще.
Нужно пересмотреть бюджеты, привести их в соответствие с изменившимися обстоятельствами и не упустить свой шанс на застывшем в недоумении рынке.
Было бы очень полезно со стороны рекламодателей Украины пересмотреть бюджеты в сторону украинских медиа и поддержать создателей качественного контента, убрав часть бюджетов, уходящих всемирной рекламной дуополии (Facebook и Google).
Как изменился портрет заказчика: кто начал активнее заказывать рекламы, кто активней продвигает свои товары, а кто меньше?
Изменился не только портрет заказчика, но и портрет потребителя вместе с его привычками. Мир больше никогда не будет другим - диджитализация общества ускорится в разы, многие ориентированные на оффлайн компании и бизнесы перестанут существовать или значительно сократят свою деятельность.
Некоторые категории товаров и услуг сейчас пользуются таким высоким спросом, что поставщики и производители не успевают перестроить логистическую цепочку для своевременного обеспечения на порядки выросшего спроса.
Из быстро растущих товарных сегментов можно выделить следующие: техника для работы из дома (мониторы, офисные стулья и столы и пр.), доставка продуктов и еды, витамины и медикаменты, товары для занятий спортом дома, средства по уходу за собой.
Стремительное падение наблюдаем в таких категориях: товары, связанные с путешествиями (сумки и чемоданы, пляжные принадлежности), обувь и одежда в целом.
Фокус в принципе сместился с индивидуальных покупок на товары для всей семьи.
Как карантин повлиял на ценники? Изменилась ли стоимость рекламы и на сколько? Чего ждать дальше?
Средние цены глобально упали на 20-25%, но это как средняя температура по больнице - очень обманчивая статистика. Некоторые сегменты упали на 80% (спецпроекты, премиальные размещения), в то время как в электронной коммерции скорее поменялись категории рекламируемых товаров, но мы не видим сокращения бюджетов.
А дальше все будет зависеть от того, каким образом будут развиваться события, связанные с COVID-19. Цифровая реклама, как и любой другой тип, является частью глобальной экономики и не может существовать за пределами имеющихся взаимосвязей.
Да, во время кризиса 2008-2009 годов среди всех рекламных каналов, диджитал - единственный показал рост, хотя и очень скромный, по сравнению с прошлыми периодами, что можно прогнозировать и в текущих событиях.
А рекламодателям просто хочется дать совет: кризис закончится через некоторое время после смягчения карантинных правил, поэтому постарайтесь правильно рассчитать ваши потребности и возможности для рекламы своих продуктов, но не отказывайтесь от рекламы совсем - потом придется долго догонять тех, кто это не сделал.
Какие товары сейчас больше всего рекламируют?
В первые дни карантина, естественно, в разы увеличилось количество рекламы товаров, связанных с защитой от коронавируса: масок, санитайзеров, бесконтактных кранов. Сейчас большинство сетей и площадок осторожно относятся к такой рекламе.
Появилась ответственность не только за физическое, но и за моральное состояние людей. В рекламных сетях запрещен контент, спекулирующий на теме COVID-19. Многие медиа ограничивают подобную рекламу на своих площадках, несмотря на падение рекламных доходов.
Также сейчас интенсивно растут траты на рекламу в категориях "видеоигры", "товары для дома", "красота и здоровья". Люди находятся дома, поэтому пытаются развлечь себя, или провести это время с пользой.
Сколько сейчас стоит самый востребованный вид рекламы?
Самым востребованным сейчас является performance-based advertising - реклама, нацеленная на определенный цифровой результат. В условиях сокращения расходов на проведение охватных кампаний, даже большие бренды стали относиться к распределению бюджетов более рационально.
Нельзя выделить определенные форматы, но, как я уже сказал, более дорогие прямые размещения на сайтах с высокой лояльностью аудитории и спецпроекты пострадали больше всего.
Рост трафика, наложенный на сокращение бюджетов крупных рекламодателей, привел к удешевлению рекламы в большинстве каналов.
Трафик Facebook вырос на 27%: многие новостные медиа наблюдают увеличение трафика до 75%. При этом цены на рекламу упали на 30% и более, из-за переизбытка предложения и падения спроса.
Кроме того, крупные рекламодатели пытаются избежать упоминания их бренда в контексте, связанном с COVID-19, опасаясь за свой имидж в свете такого неоднозначного информационного соседства.
Какой прогноз можно сделать по ценам на рекламу и рынку в целом? Что с компаниями? Будет ли самих рекламщиков становится меньше?
Этот кризис поменял не только принципы, но и горизонт планирования. На самом деле, никто не знает, к каким точно последствиям приведет пандемия, и когда начнется восстановление.
На глобальном рекламном рынке и так существовала проблема доминирования Google и Facebook с точки зрения получаемых рекламных бюджетов.
Доля же качественных локальных ресурсов и бюджеты, которые они получали, сокращаются уже несколько лет, и пандемия ускоряет этот процесс. В итоге, выживут только самые сильные сайты и рекламные продукты.
Негативным последствием в глобальном масштабе будет банкротство и потенциальное закрытие многих локальных сайтов и создателей контента. Восстановление экономики, по всем прогнозам, начнется только в 2021 году, и, хотя рынок digital рекламы менее подвержен влиянию экономических последствий кризиса, он не может не пострадать.
В то же время мы прогнозируем, что в мире самая низкая точка будет скоро пройдена. Бизнесы подстроятся к новым реалиям, классическая розница уйдет в онлайн и перестроит свои логистические процессы.
Конечно, туристический, ресторанный, event бизнесы и офлайн ритейл оправятся нескоро, и должны будут адаптироваться к новым условиям или закрыться. Но принимаемые в мире меры по поддержанию экономики и предотвращению рецессии (например, $2 трлн выделяемых в США), дают позитивные сигналы рынку.
Мы прогнозируем постепенное восстановление цен и рекламных бюджетов в IV квартале, если динамика пандемии будет нисходящей.
Сильно ли СМИ завязаны на рекламодателях? Будут ли закрываться?
Уже сейчас многие медиа вводят сбор пожертвований, чтобы сохранить редакторский штат в условиях падения прибыли.
BuzzFeed с апреля ввел обязательное сокращение заработных плат сотрудников от 5% до 15%, тогда как у топ-менеджмента зарплаты снизились до 25%. Остановлены 80% специальных проектов, которые давали площадкам до 50% прибыли.
Потому рекламодателям важно поддержать СМИ, чтобы те пережили кризис и продолжали наращивать свою аудиторию с помощью качественного контента.
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