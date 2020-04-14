Цены на рекламу рухнули. Компании резко сокращают бюджеты, а СМИ могут не пережить пандемию

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены на рекламу рухнули. Компании резко сокращают бюджеты, а СМИ могут не пережить пандемию

13:05 13.04.2020 |

Экономика

 Денис Вергун / UBR.ua

Среди всех рекламных каналов диджитал - единственный показал рост, хотя и очень скромный.

Компании массово урезают свои рекламные бюджеты из-за коронавируса и карантинных мер, которые вводятся правительствами по всему миру. И Украина здесь не исключение. Как следствие, это не самым лучшим образом отразилось и на деятельности многих онлайн СМИ, которые рискуют не пережить карантин.

Как мировая пандемия отразилась рекламном рынке UBR.ua рассказал CEO компании-медиагиганта MGID Сергей Денисенко.

Как изменился рынок интернет-рекламы во время карантина: сильно ли упали бюджеты рекламодателей, как изменился средний чек и спрос на рекламу?

Больше всех на рекламном рынке Украины пострадали качественные украинские сайты, которые могли претендовать на рекламные бюджеты больших FMCG компаний и локальных украинских премиальных производителей, играющих в долгую и вкладывающих в развитие собственного бренда.

Прежде всего, к сожалению, затраты начали сокращать на специальные проекты и премиальные размещения на топовых сайтах. Это уже привело к сокращениям во многих онлайн-СМИ как в Украине, так и по всему миру.

В Украине, например, Liga.net - действительно качественный новостной ресурс, были вынужден прибегнуть к практике сбора пожертвований от своих пользователей для того, чтобы оставаться независимыми и делать хороший продукт.

На ключевом для нас, как и для большинства глобальных игроков рекламного рынка - рынке США -, где изменения происходят наиболее динамично, можно наблюдать сокращение бюджетов на PMP-контракты (Private Marketplace) - самый дорогой и качественный тип размещений в programmatic-рекламе. На некоторых площадках этот тип выручки у владельцев контента упал на 60-80%.

Как и в Украине, пострадали специальные проекты - один из основных источников дохода крупных медиа. Например, Amazon отказался от сотрудничества с Buzzfeed, Vox и Vice как по спецпроектам, так и по прямым рекламным контрактам. Пока на время карантина, но их возобновление остается под вопросом.

В США опрос почти 400 медиабайеров и брендов, проведенный IAB, показал, что расходы на digital-рекламу снизились на 33%, а на рекламу в традиционных каналах - на 39%. Думаю, что в Украине цифры будут еще более удручающими, но было бы очень большой ошибкой со стороны брендов отказываться от рекламы вообще.

Нужно пересмотреть бюджеты, привести их в соответствие с изменившимися обстоятельствами и не упустить свой шанс на застывшем в недоумении рынке.

Было бы очень полезно со стороны рекламодателей Украины пересмотреть бюджеты в сторону украинских медиа и поддержать создателей качественного контента, убрав часть бюджетов, уходящих всемирной рекламной дуополии (Facebook и Google).

Как изменился портрет заказчика: кто начал активнее заказывать рекламы, кто активней продвигает свои товары, а кто меньше?

Изменился не только портрет заказчика, но и портрет потребителя вместе с его привычками. Мир больше никогда не будет другим - диджитализация общества ускорится в разы, многие ориентированные на оффлайн компании и бизнесы перестанут существовать или значительно сократят свою деятельность.

Некоторые категории товаров и услуг сейчас пользуются таким высоким спросом, что поставщики и производители не успевают перестроить логистическую цепочку для своевременного обеспечения на порядки выросшего спроса.

Из быстро растущих товарных сегментов можно выделить следующие: техника для работы из дома (мониторы, офисные стулья и столы и пр.), доставка продуктов и еды, витамины и медикаменты, товары для занятий спортом дома, средства по уходу за собой.

Стремительное падение наблюдаем в таких категориях: товары, связанные с путешествиями (сумки и чемоданы, пляжные принадлежности), обувь и одежда в целом.

Фокус в принципе сместился с индивидуальных покупок на товары для всей семьи.

Как карантин повлиял на ценники? Изменилась ли стоимость рекламы и на сколько? Чего ждать дальше?

Средние цены глобально упали на 20-25%, но это как средняя температура по больнице - очень обманчивая статистика. Некоторые сегменты упали на 80% (спецпроекты, премиальные размещения), в то время как в электронной коммерции скорее поменялись категории рекламируемых товаров, но мы не видим сокращения бюджетов.

А дальше все будет зависеть от того, каким образом будут развиваться события, связанные с COVID-19. Цифровая реклама, как и любой другой тип, является частью глобальной экономики и не может существовать за пределами имеющихся взаимосвязей.

Да, во время кризиса 2008-2009 годов среди всех рекламных каналов, диджитал - единственный показал рост, хотя и очень скромный, по сравнению с прошлыми периодами, что можно прогнозировать и в текущих событиях.

А рекламодателям просто хочется дать совет: кризис закончится через некоторое время после смягчения карантинных правил, поэтому постарайтесь правильно рассчитать ваши потребности и возможности для рекламы своих продуктов, но не отказывайтесь от рекламы совсем - потом придется долго догонять тех, кто это не сделал.

Какие товары сейчас больше всего рекламируют?

В первые дни карантина, естественно, в разы увеличилось количество рекламы товаров, связанных с защитой от коронавируса: масок, санитайзеров, бесконтактных кранов. Сейчас большинство сетей и площадок осторожно относятся к такой рекламе.

Появилась ответственность не только за физическое, но и за моральное состояние людей. В рекламных сетях запрещен контент, спекулирующий на теме COVID-19. Многие медиа ограничивают подобную рекламу на своих площадках, несмотря на падение рекламных доходов.

Также сейчас интенсивно растут траты на рекламу в категориях "видеоигры", "товары для дома", "красота и здоровья". Люди находятся дома, поэтому пытаются развлечь себя, или провести это время с пользой.

Сколько сейчас стоит самый востребованный вид рекламы?

Самым востребованным сейчас является performance-based advertising - реклама, нацеленная на определенный цифровой результат. В условиях сокращения расходов на проведение охватных кампаний, даже большие бренды стали относиться к распределению бюджетов более рационально.

Нельзя выделить определенные форматы, но, как я уже сказал, более дорогие прямые размещения на сайтах с высокой лояльностью аудитории и спецпроекты пострадали больше всего.

Рост трафика, наложенный на сокращение бюджетов крупных рекламодателей, привел к удешевлению рекламы в большинстве каналов.

Трафик Facebook вырос на 27%: многие новостные медиа наблюдают увеличение трафика до 75%. При этом цены на рекламу упали на 30% и более, из-за переизбытка предложения и падения спроса.

Кроме того, крупные рекламодатели пытаются избежать упоминания их бренда в контексте, связанном с COVID-19, опасаясь за свой имидж в свете такого неоднозначного информационного соседства.

Какой прогноз можно сделать по ценам на рекламу и рынку в целом? Что с компаниями? Будет ли самих рекламщиков становится меньше?

Этот кризис поменял не только принципы, но и горизонт планирования. На самом деле, никто не знает, к каким точно последствиям приведет пандемия, и когда начнется восстановление.

На глобальном рекламном рынке и так существовала проблема доминирования Google и Facebook с точки зрения получаемых рекламных бюджетов.

Доля же качественных локальных ресурсов и бюджеты, которые они получали, сокращаются уже несколько лет, и пандемия ускоряет этот процесс. В итоге, выживут только самые сильные сайты и рекламные продукты.

Негативным последствием в глобальном масштабе будет банкротство и потенциальное закрытие многих локальных сайтов и создателей контента. Восстановление экономики, по всем прогнозам, начнется только в 2021 году, и, хотя рынок digital рекламы менее подвержен влиянию экономических последствий кризиса, он не может не пострадать.

В то же время мы прогнозируем, что в мире самая низкая точка будет скоро пройдена. Бизнесы подстроятся к новым реалиям, классическая розница уйдет в онлайн и перестроит свои логистические процессы.

Конечно, туристический, ресторанный, event бизнесы и офлайн ритейл оправятся нескоро, и должны будут адаптироваться к новым условиям или закрыться. Но принимаемые в мире меры по поддержанию экономики и предотвращению рецессии (например, $2 трлн выделяемых в США), дают позитивные сигналы рынку.

Мы прогнозируем постепенное восстановление цен и рекламных бюджетов в IV квартале, если динамика пандемии будет нисходящей.

Сильно ли СМИ завязаны на рекламодателях? Будут ли закрываться?

Уже сейчас многие медиа вводят сбор пожертвований, чтобы сохранить редакторский штат в условиях падения прибыли.

BuzzFeed с апреля ввел обязательное сокращение заработных плат сотрудников от 5% до 15%, тогда как у топ-менеджмента зарплаты снизились до 25%. Остановлены 80% специальных проектов, которые давали площадкам до 50% прибыли.

Потому рекламодателям важно поддержать СМИ, чтобы те пережили кризис и продолжали наращивать свою аудиторию с помощью качественного контента.
 

ПО РУБРИКАМ

08:36 Биржи АТР растут 14 апреля на статистике из Китая

08:30 Citi порекомендовал инвесторам покупать украинские бонды

08:04 Индексы США 13 апреля демонстрировали смешанную динамику перед началом сезона отчетностей

13.04 Спроса на доллар на межбанке со стороны нерезидентов 13 апреля не наблюдалось в связи с нерабочим днем

13.04 Государственный Укрэксимбанк планирует одолжить у НБУ 20 млрд грн

13.04 Доллар 13 апреля торгуется разнонаправленно к иене и евро на фоне рисков по коронавирусу

13.04 Депозитные ставки для физлиц 13.04.20

13.04 Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций без PIN-кода до 1,5 тыс. грн

13.04 Bitfinex провела крупнейшую транзакцию в истории биткоина

13.04 Справочный курс гривны 13 апреля вырос на 14.77 коп до уровня 27,0596 грн/$1

13.04 Фондовые биржи АТР 13 апреля закрылись в минусе, японский индекс потерял более 2%

13.04 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 13.04.2020

13.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.04.20

13.04 Остаток средств на корсчетах банков 11.04.20

13.04 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.04.20

• дальше…

08:39 Нефть 14 апреля дорожает на 1% на прогнозе о сокращении в США сланцевой добычи

08:29 «Укравтодор» привлек к технадзору за дорожными работами некие международные компании

08:15 Ночные заморозки нанесли серьезный ущерб косточковым - эксперты

13.04 В рознице 13 апреля цены на топливо снижались, а в мелком опте росли

13.04 Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов без скандальной поправки Дубинского

13.04 Подписание закона о рынке земли разблокировано

13.04 Рада открыла украинцам доступ к геокадастрам

13.04 ЕС и Всемирный банк отмечают прогресс Украины в сфере управления государственными финансами

13.04 Украина протестирует использование электронной подписи для международных договоров

13.04 Эмиссия гривни приведет к стремительному росту цен и падению курса, – НБУ

• дальше…

08:33 В Нидерландах фермеры косят тюльпанные поля, чтобы избежать скопления людей

08:26 Франция продлила ограничительные меры до 11 мая

13.04 Победили только печенегов. Россия подписала капитуляцию в нефтяной войне

13.04 Иностранные инвестиции в Россию практически прекратились

13.04 Лукашенко заявил, что белорусы умирают не от коронавируса

13.04 Китай ограничивает научные публикации о короновирусе

13.04 Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов

13.04 Испания снимает часть ограничений: промышленные предприятия возобновляют работу

13.04 Европарламент намерен расширить регулирование криптовалютной индустрии

13.04 США могут начать снимать введенные из-за эпидемии ограничения уже в мае

13.04 ОПЕК+ договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти. Мексика получила особые условия

10.04 МИД России пригрозил США последствиям за операцию против наркотрафика из Венесуэлы

10.04 Почему в Германии относительно мало смертей от коронавируса

10.04 У разведок стран ЕС появился новый формат сотрудничества - ICE

10.04 США запустили программу помощи малому и среднему бизнесу на $2,3 триллиона

• дальше…

08:12 Ляшко снова запретил работу рынков в период карантина

13.04 Шмыгаль: В мае Украина должна идти на работу

10.04 Падение, карантинные скидки и перспективы: Что происходит на рынке недвижимости Киева

10.04 Аваков считает возможным постепенное ослабление карантина в Украине во второй половине мая

08.04 В Украине впервые состоится онлайн-суд через Zoom

07.04 «Киевтеплоэнерго» начало собирать с жителей столицы деньги на ремонт счетчиков

07.04 Минцифры запускает мобильное приложение для контроля за самоизоляцией: как оно будет работать

07.04 В Украине во время карантина закрылась почти треть предприятий

06.04 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2020 года составила 28866 грн/кв.м

03.04 В Украине готовятся к запуску электронного реестра листков нетрудоспособности

03.04 Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более 2 лиц будет действовать с 6 апреля - Шмыгаль

03.04 Украинцы рассказали, есть ли у них сбережения на период карантина

03.04 В марте средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21591 грн

03.04 Черновицкую область полностью закрывают на карантин: движение частного транспорта ограничат

03.04 Украинцы больше боятся экономических последствий карантина, чем эпидемии

• дальше…

13.04 Возрождение монобольшинства. Чем Зеленский рассчитается с Коломойским за госбюджет

13.04 Принуждение к диалогу с террористами: Почему Москва срывает Пасхальный обмен пленными

13.04 Отменить карантин или местные выборы: Что будет делать власть в случае осенней волны коронавируса

13.04 Война и пандемия. Как ВСУ выдавливают обстрелами из Счастья и Марьинки

13.04 Зачем россиянам Татьяна Черновол?

13.04 Заразная паспортизация. Как в ОРДЛО запустили коронавирус из России

10.04 Коронавирус и чистки: Кого накажут, а кого наградят после карантина

10.04 Посол ЕС: «Антиколомойский закон» - лакмусовая бумажка для Украины

10.04 Назад в совок? Зачем Таран отменил приказ о переходе командования ВСУ на стандарты НАТО

09.04 Курт Волкер: Если Украина продолжит страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, она не раскроет свой потенциал

09.04 «Антиколомойский» закон. Комитет работает над таблицей, она готова на 67%

09.04 Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака

08.04 Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко

08.04 Ультиматум Полякова: Что Зеленскому делать с «антиколомойским» законом

08.04 Пасха год кормит. Почему православным карантин страшнее коронавируса

• дальше…

13.04 Средняя стоимость новой личности составляет $2048

13.04 Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта

13.04 Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле

13.04 Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов

13.04 Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой

13.04 Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED

13.04 Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?

10.04 Компания Jacob & Co. представила модель Bugatti Chiron Tourbillon

10.04 Lexus обновил купе LC

10.04 World Car of the Year-2020: победителем стал кроссовер Kia Telluride

10.04 Windows 10X в этом году не выйдет

09.04 Google запретила сотрудникам использовать Zoom

09.04 Fiat представил компактный пикап Strada нового поколения

09.04 Исследователям удалось обмануть датчики отпечатков в 80% случаев

09.04 Aston Martin намерен стать «британским Ferrari»

• дальше…

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно