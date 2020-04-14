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Глава Минфина указал на отсутствие условий для реструктуризации госдолга
09:26 13.04.2020 |
В настоящее условий для реструктуризации внешнего долга Украины нет, констатировал министр финансов Сергей Марченко. По его словам, Кабмин способен контролировать уровень долговой нагрузки, а также рассчитывает на поддержку МВФ и других организаций и международных партнеров Украины.
"На сегодняшний момент никаких условий для проведения реструктуризации нет... Долговая нагрузка абсолютна контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской Комиссии", - заявил Марченко в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу, 10 апреля, передает zn.ua.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10954637-v-minfine-ne-vidyat-usloviy-dlya-restrukturizacii-gosdolga.html
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