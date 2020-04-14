Без сотрудничества с МВФ дефолта в Украине не будет - министр финансов

Если в Украине будут ограничены возможности относительно внешних заимствований, то правительство будет вынуждено делать другие радикальные шаги.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Рисков очень много, этот бюджет не простой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы", - сказал Марченко.

Он отметил, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.

Как сообщал Укринформ, законопроект №3276 о внесении поправок в Государственный бюджет на 2020 год Верховная Рада отклонила 30 марта. Депутаты отправили его на доработку в комитет. Законопроектом предлагалось сократить доходы госбюджета на 122,9 млрд грн (с 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а расходы увеличить на 79 млрд грн (с 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Предельный дефицит бюджета предлагалось увеличить в 3,1 раза - с 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень.

В правительстве надеются на сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми учреждениями. У МВФ к Украине было два основных требования: принятие закона о рынке земли, что было успешно выполнено, и принятия закона о невозвращении банков бывшим владельцам. Сейчас этот закон прошел первое чтение и готовится ко второму. За время его подготовки ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 000 поправок.