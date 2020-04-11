Инвестгруппа ICU ожидает спада экономики на 6-8% ВВП в 2020г

Падение реального ВВП Украины в 2020 году может составить 6-8%, прогнозирует инвестиционная группа ICU.

"Мы ожидаем, что экономический спад в Украине будет иметь U-образную форму с медленным восстановлением во втором полугодии, поскольку возможное постепенное снятие карантинных ограничений также будет сопровождаться очень осторожным поведением потребителей и низким доверием бизнеса. Вследствие этого реальный ВВП может упасть на 6-8%, по нашему оптимистическому базовому сценарию", - говорится в макрообзоре группы.

При этом ее аналитики отмечают, что из-за неопределенности ситуации прогноз может быть ухудшен.

Согласно обзору ICU, потребление будет иметь самое большое влияние на падение ВВП в этом году.

"Хотя снижение потребления домохозяйств может составить 30-40% во втором квартале 2020 года, потребление в целом в 2020 году может снизиться на 10-15% в нашем оптимистическом базовом сценарии", - говорится в прогнозе.

В то же время аналитики ожидают сокращения инвестиций в основной капитал на 25-30% и ускорения инфляции до 6-8% концу года.

Согласно ожиданиям, НБУ будет смягчать монетарную политику в 2020 году и снизит учетную ставку с нынешних 10% до 7,5-8% на конец года.

Кроме того, ожидается, что курс гривни будет сильно зависеть от настроений населения, в частности, от доступности валютных средств от МФО и продажи валютной выручки экспортерами, что может способствовать ее усилению до $26-27 во втором квартале этого года. В то же время при условии роста потребительского спроса и цен на нефть гривня может ослабнуть до $28-29, отмечают аналитики ICU.

Из-за сокращения облагаемых налогом продаж, импорта и доходов населения риски невыполнения Украиной бюджета в 2020 году очень высоки, прогнозирует они.

Согласно макрообзору, без доступа к финансовым рынкам из-за пандемии и глобальной рецессии Украина не сможет выплачивать свой долг в этом году без сотрудничества с МВФ.

"Завершение соглашения с МВФ остается нашим базовым сценарием, поскольку Украина не имеет других приемлемых вариантов", - констатируется в макрообзоре.