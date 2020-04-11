Финансовые новости
- |
- 11.04.20
- |
- 04:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Инвестгруппа ICU ожидает спада экономики на 6-8% ВВП в 2020г
22:28 10.04.2020 |
Падение реального ВВП Украины в 2020 году может составить 6-8%, прогнозирует инвестиционная группа ICU.
"Мы ожидаем, что экономический спад в Украине будет иметь U-образную форму с медленным восстановлением во втором полугодии, поскольку возможное постепенное снятие карантинных ограничений также будет сопровождаться очень осторожным поведением потребителей и низким доверием бизнеса. Вследствие этого реальный ВВП может упасть на 6-8%, по нашему оптимистическому базовому сценарию", - говорится в макрообзоре группы.
При этом ее аналитики отмечают, что из-за неопределенности ситуации прогноз может быть ухудшен.
Согласно обзору ICU, потребление будет иметь самое большое влияние на падение ВВП в этом году.
"Хотя снижение потребления домохозяйств может составить 30-40% во втором квартале 2020 года, потребление в целом в 2020 году может снизиться на 10-15% в нашем оптимистическом базовом сценарии", - говорится в прогнозе.
В то же время аналитики ожидают сокращения инвестиций в основной капитал на 25-30% и ускорения инфляции до 6-8% концу года.
Согласно ожиданиям, НБУ будет смягчать монетарную политику в 2020 году и снизит учетную ставку с нынешних 10% до 7,5-8% на конец года.
Кроме того, ожидается, что курс гривни будет сильно зависеть от настроений населения, в частности, от доступности валютных средств от МФО и продажи валютной выручки экспортерами, что может способствовать ее усилению до $26-27 во втором квартале этого года. В то же время при условии роста потребительского спроса и цен на нефть гривня может ослабнуть до $28-29, отмечают аналитики ICU.
Из-за сокращения облагаемых налогом продаж, импорта и доходов населения риски невыполнения Украиной бюджета в 2020 году очень высоки, прогнозирует они.
Согласно макрообзору, без доступа к финансовым рынкам из-за пандемии и глобальной рецессии Украина не сможет выплачивать свой долг в этом году без сотрудничества с МВФ.
"Завершение соглашения с МВФ остается нашим базовым сценарием, поскольку Украина не имеет других приемлемых вариантов", - констатируется в макрообзоре.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирус и чистки: Кого накажут, а кого наградят после карантина
|Падение, карантинные скидки и перспективы: Что происходит на рынке недвижимости Киева
|Назад в совок? Зачем Таран отменил приказ о переходе командования ВСУ на стандарты НАТО
|Вредные советы от Коломойского. Вместо дефолта заговорили о реструктуризации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Инвестгруппа ICU ожидает спада экономики на 6-8% ВВП в 2020г
|Чистые международные резервы НБУ за месяц сократились на 10%
|Министерство на ОВГЗ-аукционах за январь-март привлекло в госбюджет 29 млрд грн, 1 млрд долл. и 277 млн евро
|Рост цен промпроизводителей Украины в марте ускорился до 1,8% – Госстат
|Падение, карантинные скидки и перспективы: Что происходит на рынке недвижимости Киева
|Украина за 3 месяца снизила производство электроэнергии 7,7%
Это интересно
|Aston Martin намерен стать «британским Ferrari»
|MediaTek поймали на «накрутке» результатов синтетических тестов процессоров
|Пять китайских APT десять лет незаметно атаковали Linux, Windows и Android-устройства
|Mercedes-Benz EQS первым из электрокаров получит AMG-версию
|Redmi Note 8 Pro — всё ещё самый мощный среднебюджетный смартфон на глобальном рынке
|Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5
|WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза