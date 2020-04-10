Рост цен промпроизводителей Украины в марте ускорился до 1,8% – Госстат

Цены промышленных производителей Украины в марте 2020 года выросли на 1,8%, тогда как в феврале на 0,1%, в январе рост составил 2,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам марта 2020 года цены в промышленности снизились на 4,2%, февраля – на 6,8%, января – на 5,9%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины в марте к февралю 2020 года цены промпроизводителей выросли на 1,5%, тогда как при поставках за пределы страны - на 2,9%.

В первом квартале текущего года по сравнению с первым кварталом прошлого года цены промпроизводителей снизились на 5,6%, с начала года (март-2020 к декабрю-2019) – выросли на 4,4%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в марте по сравнению с февралем текущего года продукция подешевела на 4,5%, в частности, в добыче сырой нефти и природного газа - на 12,2%, добыче металлических руд – на 1,2%, каменного угля – на 0,9%.

В марте 2020 года подорожала поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха на 5,9%, в металлургии цены выросли на 1,9%, деревообработке – на 1,7%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 1,3%, текстильном производстве – на 1,2%, перерабатывающей промышленности на 1,2%, машиностроении – на 0,7%, фармпроизводстве – на 0,5%. При этом в производстве кокса снижение цен составило 1,4%.

Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%



Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2020 года¹, %

Март 2020 к февралю 2020 Март 2020 к марту 2019 Март 2020 к декабрю 2019 Январь-март 2020 к январ-марту 2019 Промышленность всего 101,8 95,8 104,4 94,4 Добывающая промышленность и разработка карьеров 95,5 76,3 99,3 80,3 Добыча каменного угля 99,1 65,5 90,4 66,6 Добыча сырой нефти и природного газа 87,8 66,7 94,9 73,6 Добыча металлических руд 98,8 82,5 105,8 86,4 Перерабатывающая промышленность 101,2 97,0 102,2 95,9 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 101,6 104,2 102,2 102,5 производство мяса и мясных продуктов 101,3 101,9 99,9 100,7 производство молочных продуктов 100,9 107,2 102,1 107,3 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100,8 104,7 101,2 105,2 производство сахара 100,1 103,4 105,4 100,4 производство напитков 100,2 106,0 101,1 106,3 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 101,2 102,1 101,9 102,2 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101,7 96,1 102,1 94,7 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 98,6 79,5 95,7 83,4 Производство химических веществ и химической продукции 100,1 95,3 103,8 94,9 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100,5 109,1 102,8 109,6 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 101,3 101,6 101,1 101,3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 101,9 88,4 104,5 86,0 Машиностроение 100,7 98,7 101,5 97,5 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 99,6 100,5 100,1 101,2 Производство электрооборудования 100,3 86,3 98,8 84,5 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100,5 100,1 100,3 99,8 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 101,4 104,6 104,2 102,8 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 105,9 101,4 112,0 96,2 Товары промежуточного потребления 101,2 91,1 103,8 90,4 Инвестиционные товары 100,8 103,1 101,9 102,1 Потребительские товары краткосрочного пользования 101,4 104,8 101,9 103,3 Потребительские товары длительного пользования 101,1 102,5 100,5 102,4 Энергия 102,8 93,2 107,2 91,0

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.