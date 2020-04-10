Рост цен промпроизводителей Украины в марте ускорился до 1,8% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам марта 2020 года цены в промышленности снизились на 4,2%, февраля – на 6,8%, января – на 5,9%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины в марте к февралю 2020 года цены промпроизводителей выросли на 1,5%, тогда как при поставках за пределы страны - на 2,9%.
В первом квартале текущего года по сравнению с первым кварталом прошлого года цены промпроизводителей снизились на 5,6%, с начала года (март-2020 к декабрю-2019) – выросли на 4,4%.
По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в марте по сравнению с февралем текущего года продукция подешевела на 4,5%, в частности, в добыче сырой нефти и природного газа - на 12,2%, добыче металлических руд – на 1,2%, каменного угля – на 0,9%.
В марте 2020 года подорожала поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха на 5,9%, в металлургии цены выросли на 1,9%, деревообработке – на 1,7%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 1,3%, текстильном производстве – на 1,2%, перерабатывающей промышленности на 1,2%, машиностроении – на 0,7%, фармпроизводстве – на 0,5%. При этом в производстве кокса снижение цен составило 1,4%.
Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%
Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2020 года¹, %
|Март 2020 к февралю 2020
|Март 2020 к марту 2019
|Март 2020 к декабрю 2019
|Январь-март 2020 к январ-марту 2019
|Промышленность всего
|101,8
|95,8
|104,4
|94,4
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|95,5
|76,3
|99,3
|80,3
|Добыча каменного угля
|99,1
|65,5
|90,4
|66,6
|Добыча сырой нефти и природного газа
|87,8
|66,7
|94,9
|73,6
|Добыча металлических руд
|98,8
|82,5
|105,8
|86,4
|Перерабатывающая промышленность
|101,2
|97,0
|102,2
|95,9
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|101,6
|104,2
|102,2
|102,5
|производство мяса и мясных продуктов
|101,3
|101,9
|99,9
|100,7
|производство молочных продуктов
|100,9
|107,2
|102,1
|107,3
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100,8
|104,7
|101,2
|105,2
|производство сахара
|100,1
|103,4
|105,4
|100,4
|производство напитков
|100,2
|106,0
|101,1
|106,3
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|101,2
|102,1
|101,9
|102,2
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|101,7
|96,1
|102,1
|94,7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|98,6
|79,5
|95,7
|83,4
|Производство химических веществ и химической продукции
|100,1
|95,3
|103,8
|94,9
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100,5
|109,1
|102,8
|109,6
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|101,3
|101,6
|101,1
|101,3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|101,9
|88,4
|104,5
|86,0
|Машиностроение
|100,7
|98,7
|101,5
|97,5
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|99,6
|100,5
|100,1
|101,2
|Производство электрооборудования
|100,3
|86,3
|98,8
|84,5
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100,5
|100,1
|100,3
|99,8
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|101,4
|104,6
|104,2
|102,8
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|105,9
|101,4
|112,0
|96,2
|Товары промежуточного потребления
|101,2
|91,1
|103,8
|90,4
|Инвестиционные товары
|100,8
|103,1
|101,9
|102,1
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|101,4
|104,8
|101,9
|103,3
|Потребительские товары длительного пользования
|101,1
|102,5
|100,5
|102,4
|Энергия
|102,8
|93,2
|107,2
|91,0
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.