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Реформа таможни никогда полностью не ликвидирует контрабанду, но сможет ее существенно «сжать» - Нефедов
17:30 10.04.2020 |
Начатая в прошлом году реформа таможенной сферы в Украине продолжается и займет длительный период, однако она никогда не ликвидирует контрабанду полностью, но сможет ее существенно уменьшить.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.
"Да, ситуация улучшается. Нет, она не стала прекрасной. Таможня, благодаря многим преданным и профессиональным таможенникам, работает лучше. Но не идеально. Реформа будет занимать еще долгое время - и никогда не победит контрабанду на 100%. Но сможет ее существенно сжать", - написал Нефедов.
Он также подчеркнул, что импорт «чувствительных» к незаконному ввозу потребительских товаров в январе-марте 2020 года существенно вырос на 24,5% - до 3,35 млрд долл., тогда как импорт сырьевых товаров и средств производства упал на 9,3%, которые составляют 58,4% от всего импорта.
"Меньше руды, кокса, дизеля, угля, промоборудования, тракторов и грузовиков. Даже интуитивно понятно, что риски контрабанды там существенно меньше, провезти лесами-полями эшелоны угля под видом зеленого горошка малореально. Это свидетельство замедления промпроизводства - отдельный вызов для страны, но вряд ли доказательство расцвета контрабандных схем", - подчеркнул глава таможенной службы.
Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в марте 2020 года получил 29 млрд грн поступлений от таможни, что на 16% ниже планового показателя.
Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.
По итогам конкурсного отбора 5 июля 2019 года первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы.
Государственная таможенная служба, которой передали соответствующие полномочия Государственной фискальной службы, официально заработала в Украине с 8 декабря прошлого года.
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