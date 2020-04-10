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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бизнес просит разрешить работникам торговли старше 60 лет ходить на работу

17:26 10.04.2020 |

Экономика

 

Бизнес просит уточнить перечень разрешенной во время карантина в Украине деятельности, в частности, разрешить работникам старше 60 лет, на которых распространяется норма о самоизоляции, продолжать работу в продуктовых магазинах и сетях ритейла, реализующих средства гигиены.

Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации, в котором содержатся предложения для оптимизации работы во время карантина.

Также бизнес просит внести изменения в постановление правительства №211, разрешив торговлю электротоварами, которые предназначены для уборки и дезинфекции помещений и для личной гигиены, а также предоставить возможность реализовывать хозтовары (салфетки, зубную пасту, антибактериальное мыло и так далее).

Кроме того, ассоциация призывает исключить из постановления норму о том, что супермаркеты, банки и АЗС должны обеспечивать посетителей средствами индивидуальной защиты.

Еще одно предложение бизнеса касается того, что необходимо разрешить работодателям приравнивать режим самоизоляции (оформленный решением врача) к случаям временной нетрудоспособности по состоянию здоровья, с выдачей больничного листа и выплатой компенсации из Фонда соцстрахования.

"Также без внимания осталась такая важная категория граждан, как беременные женщины. Они, по мнению бизнеса, также нуждаются в максимальной самоизоляции или больничных (например, оформлять самоизоляцию в качестве больничного). Поэтому, важно предусмотреть, каким образом эта категория может избежать рисков", - отмечает ЕБА.

Также бизнес просит отменить согласование с Нацполицией маршрутов движения транспортных средств, осуществляющих перевозки персонала компаний.

"Эта процедура должна иметь декларативный характер, ведь бизнесу уже разрешено работать. Поэтому Нацполицию стоит информировать о маршруте, без необходимости согласования", - говорится в сообщении ЕБА.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство Украины ужесточило карантинные меры. В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация - некоммерческая организация международного бизнеса в Украине, основанная в 1999 году. Объединяет более 900 европейских, украинских и международных компаний.
По материалам: УНИАН
 

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